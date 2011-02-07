9 هزار مترمربع به فضاهای ورزشی استان قم افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جهان‌بینی در این خصوص ابراز داشت: این مهم با بهر‌ه‌برداری از سه طرح ورزشی این اداره کل در دهه مبارک فجر و گرامیداشت سی ‌و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران محقق شد و طی آن یک گام دیگر به تحقق سرانه هدف یعنی یک متر مربع نزدیک‌تر شدیم.



وی ادامه داد: طرح‌های ورزشی مورد نظر در مناطقی از قم احداث شده‌اند که تدابیر تربیت‌بدنی برای توزیع عادلانه امکانات و فضاهای ورزشی در شهر قم را بیش از پیش محقق می‌کند.



سالن ورزشی انقلاب



مدیرکل تربیت‌بدنی استان قم اظهار داشت: یکی از این طرح‌ها، سالن ورزشی چند منظوره انقلاب در منطقه محروم نیروگاه است که با زیربنای 1152 متر مربع در بلوار کشاورز شمالی جنب بوستان شهریار این منطقه ساخته شده که با حضور استاندار قم به بهره‌برداری رسید.



وی عنوان داشت: سالن ورزشی چند منظوره 15 خرداد با ابعاد 24 در 42 متر مربع از طرح‌هایی است که با استفاده از اعتبارت ملی و استانی احداث شده است و امکان پرداختن به ورزش را برای نوجوانان و جوانان و عموم مردم منطقه کشاورز نیروگاه قم فراهم خواهد کرد.



خانه ژیمناستیک



جهان‌بینی یادآور شد: دومین طرح مورد نظر این اداره کل برای بهره‌برداری در دهه فجر امسال و ایام گرامیداشت سی‌ودومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، خانه ژیمناستیک قم است که با زیربنای 910 متر مربع احداث شده است.



وی خاطرنشان کرد: خانه ژیمناستیک قم ویژه فعالیت‌های رشته ورزشی ژیمناستیک است و با صرف اعتبارات اختصاص یافته از وزارت نفت و استانی ساخته شده و برای استفاده خانواده این رشته ورزشی مورد بهره‌برداری واقع شد.



زمین روباز ورزشی روستای کرمجگان



مدیرکل تربیت‌بدنی استان قم ابراز داشت: سومین طرح مورد بهره برداری در دهه فجر امسال، افتتاح زمین روباز ورزشی روستای کرمجگان از بخش کهک قم است که از محل اعتبارات ملی سازمان تربیت‌بدنی، برای احداث آن هزینه شده و با زیربنای 6300 متر مربع فضای روباز و 40 متر مربع فضای سرپوشیده آماده استفاده ورزشکاران این روستا شده است.



وی اضافه کرد: این طرح‌ها در مراسمی ویژه با حضور حجت الاسلام و المسلمین موسی‌پور استاندار قم، مدیرکل و معاونین تربیت‌بدنی و مسئولان هیئت‌های ورزشی استان قم در سالن ورزشی منطقه کشاورز قم به بهره‌برداری رسیدند تا گام‌های رو به پیشرفت ورزش قم در مسیر توسعه عمرانی ادامه یابد.



روند رو به رشد ورزش همگانی



جهان‌بینی با اشاره به وضعیت ورزش همگانی استان قم تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های چند سال اخیر و همکاری‌های مطلوب با دستگاه‌ها و به ویژه شهرداری‌ و آموزش ‌و پرورش و توسعه فعالیت‌های ورزشی در سطح محلات، روستاها، کارکنان دولت و شهروندان، شاخص جعمیت ورزش همگانی از حدود 10 درصد به حدود 17 درصد افزایش یافته است.



پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها در بخش قهرمانی ورزش



وی همچنین با اشاره به وضعیت ورزش قهرمانی استان قم، تاکید کرد: با عنایت به حضور بیش از 50 تیم استان در مسابقات لیگ‌های کشوری و حضور 14 تیم در لیگ‌های برتر کشور و جمعیت چهار درصدی ورزش قهرمانی، در سال‌جاری نیز تیم‌های بسکتبال راه‌وترابری، اسکیت هاکی‌ آقایان و کبدی بانوان به لیگ برتر راه یافتند و به احتمال فراوان تیم جام الکتریک در رشته هندبال آقایان نیز یکی از امیدهای حضور در لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور می‌باشد.



درخشش ورزشکاران قمی در بازی‌های آسیایی گوانگ‌جو



مدیرکل تربیت‌بدنی قم عنوان داشت: حضور شایسته سه نفر از ورزشکاران استان در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی گونگ‌جو نیز موید موفقیت‌های ورزش استان قم در چند سال اخیر است که قطعا برای تداوم آن با همکاری تمام بخش‌های استان گام‌های بزرگتری را در آینده برخواهیم داشت.



گام‌های رو به پیشرفت در راه نزدیک شدن به سرانه هدف



وی با ارائه گزارشی از وضعیت فضاهای ورزشی استان قم، افزود: قم تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تنها دارای سه مکان ورزشی بوده است، ضمن اینکه از سال 1358 تا سال 1374 (قبل از استان شدن قم) تنها 14 مکان ورزشی در شهر مقدس قم احداث شده است.



جهان‌بینی با اشاره به روند رو به رشد احداث فضاهای ورزشی، یادآور شد: از سال 1375 تا سال 1383 تعداد 16 مکان ورزشی احداث شده است در حالی که از سال 1384 تا سال 1388 در دولت نهم و دهم بیش از 37 مکان ورزشی از سوی اداره کل تربیت‌بدنی استان قم ایجاد و احداث شده‌اند.



وی افزود: در سال 1389 نیز تعداد 5 مکان ورزشی در هفته دولت و سه مکان ورزشی در دهه مبارک فجر به بهره برداری رسیده است، ضمن اینکه تا پایان سال جاری حداقل 2 مکان ورزشی دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید.



مدیرکل تربیت‌بدنی قم خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرانه فضاهای ورزشی استان قم حدود 69 سانتیمتر مربع است و 60 مکان ورزشی نیز از سوی اداره کل تربیت‌بدنی و سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی در دست احداث است.