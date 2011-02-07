نمایش آثار رقابتی جشنواره تجسمی فجر در فرهنگسرای نیاوران و صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار رقابتی جشنواره هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های کاریکاتور شامل 295 اثر از 242 هنرمند از 72 کشور و سفال و سرامیک شامل 189 اثر از 62 هنرمند از امروز، 18 بهمن ساعت 16:30 در فرهنگسرای نیاوران نمایش داده می‌شود.

آثار رقابتی نقاشی شامل 108 اثر از 83 هنرمند، عکاسی شامل 210 اثر از 175 هنرمند، پوستر شامل 92 اثر از 70 هنرمند، نگارگری شامل 222 اثر از 51 هنرمند و خوشنویسی 160 اثر از 115 هنرمند نیز همزمان در موسسه فرهنگی صبا نمایش داده می‌شود.

مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی (برج آزادی) نیز در سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر میزبان آثار ولادیمیر استانوفسکی، کاریکاتوریست شاخص صربستانی است که در این بخش 45 اثر از این هنرمند ارائه می‌شود. این نمایشگاه نیز از امروز ساعت 16:30 آغاز می‌شود.