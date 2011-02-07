گازرسانی به شهر زرنه ایوان آغاز شد

ب گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه گازرسانی به شهر زرنه از توابع شهرستان ایوان که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس در حوزه شمالی استان، معاونین استاندار، فرمانداران شهرستان ایلام و ایوان و قشری از مردم برگزار شد، ضمن خیرمقدم گفت: با 120 کیلومتر شبکه در شهرستان ایوان، 99 درصد خانوار در شهر ایوان از نعمت گاز برخوردارند .

روح الله نوریان افزود: پروژه شهر زرنه که شامل 25 کیلومتر شبکه داخل شهر، 15 کیلومتر خط تغذیه، 650 انشعاب است که 800 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

وی گفت: آغاز عملیات گازرسانی به این شهر در هفته دولت سال 1389 شروع و در ایام الله دهه فجر همین سال به بهره برداری رسید .

نوریان یادآور شد: کلنگ 33 روستا در شهرستان ایوان اواخر مهرماه امسال بر زمین زده شد که در حال حاضر 10 روستا آماده بهره برداری است، که خوشبختانه شهرستان ایوان از لحاظ خانوار شهری و روستایی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد و با بهره برداری از این روستاها 70 درصد خانوار روستایی در شهرستان ایوان از نعمت گاز برخوردار می شوند.

در حالی که میانگین کشوری در بخش روستایی 36 درصد است.