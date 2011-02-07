راه اندازی دبیرخانه تدوین سرفصلها/ جزئیات نحوه بازنگری دروس علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آیت الهی امروز دوشنبه در نشست خبری بازنگری 38 رشته علوم انسانی گفت: یکی از نقصهای علوم انسانی این است که نتوانسته بالندگی خاص خود را در حوزه آموزش و پژوهش داشته باشد و این مسائل از آنجا برمی خیزد که بسیاری از سرفصل های دروس مورد بازنگری و تحول قرار نگرفته اند.

وی در ارتباط با عمر برخی رشته ها در ایران که سالهاست موردبازنگری قرار نگرفته اند، اظهار داشت: به عنوان مثال رشته اقتصاد 19سال، رشته ادبیات انگلیسی و علوم اجتماعی 21سال و رشته فلسفه 23 سال است که مورد بازنگری قرار نگرفته اند.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی با بیان اینکه طبق آیین نامه ای، دانشگاه ها می توانند به صورت محدود اقدام به بازنگری در سرفصل ها کنند، گفت: مشکل عمده این است که ما هنوز نتوانستیم با تحولات عمده ای که در دنیا رخ می دهد خود را تطبیق دهیم.

وی گفت: به منظور برطرف شدن این نقایص، معاونت آموزشی وزارت علوم این وظیفه را بر عهده گرفته اما در عین حال می تواند از سایر ابزارهایی که خارج از وزارتخانه هستند، در این راستا استفاده کند تا کار به صورت علمی انجام شود.

آیت الهی با بیان اینکه شورای تحول در علوم انسانی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع به کار کرد، گفت: وزارت علوم اصرار داشت هر چه سریعتر این بازنگری انجام شود. حتی اگر بتوانیم یک کتاب درسی بالنده شده را که مورد بازنگری قرار گرفته در نیمسال دوم تحصیلی89-90 به دانشجویان ارائه دهیم تحول بزرگی است.

وی در ارتباط با سه اشکال اساسی در سرفصل های رشته علوم انسانی گفت: به روز نبودن، ناکارآمدی و متناسب نبودن با فرهنگ ایرانی اسلامی سرفصل ها سه اشکال عمده ای است که ما با آن مواجه هستیم.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی فراهم نبودن زمینه های اشتغال زایی فارغ التحصیلان را از مشکلات اساسی عدم بازنگری در علوم انسانی دانست، افزود: علوم انسانی در کشورمان ناکارآمد است و زمینه های خوبی در آن برای اشتغال دانشجویان وجود ندارد، زیرا آنان که فارغ التحصیل می شوند جایگاهی در تحولات اجتماعی ندارند و زمینه خوبی برای اشتغال خود نمی یابند.

وی مهارتی نبودن درسهای دانشگاهی را از عوامل اصلی در ناکارآمدی علوم انسانی دانست و گفت: دانشجویان تنها آموزش می بینند و یاد می گیرند اما امکان استفاده از دوره های مهارتی در اختیار آنان گذاشته نشده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از دروس علوم انسانی متناسب با شرایط فرهنگی ایرانی ما نیست، اظهار داشت: این بدان معنی است که این درسها در شرایط دیگری تنظیم شده اند و اقتضائات آن جامعه به آنان جهت داده است بنابراین اقتضائات آن جامعه نگرش آنان را در علوم انسانی جهت خاصی داده است.

آیت الهی افزود: در تمام دنیا این مسئله به شدت مورد توجه قرار می گیرد به خصوص در رشته علوم انسانی زیرا در غرب یک نگرش متناسب با علوم انسانی وجود دارد و ما هم یک رویکرد دیگر داریم.

وی با تاکید بر اینکه در بازنگری سرفصل های علوم انسانی باید دو رویکرد ایرانی را در نظر داشته باشیم، بیان کرد: معیار ایرانی بودن باید در حوزه های مختلفی از جمله جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی علوم انسانی نمود و باید در این زمینه به ریشه های خود توجه داشته باشیم.

وی همچنین خبر از راه اندازی دبیرخانه تدوین مجدد سرفصل ها و منابع دروس علوم انسانی دانشگاه ها در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داد و گفت: دیدگاه تمام اندیشمندان جامعه که علوم انسانی را تدریس می کنند در این دبیرخانه جمع آوری می شود و به عنوان یک اندیشه به روز و کارآمد که مطابق با فرهنگ ایرانی اسلامی است در کنار توجه به ارزش ها، ارزش های تحمیلی را کنار می گذارد و مورد استفاده قرار می گیرد.

آیت الهی همچنین از تدوین پرسشنامه ای برای استادان و تمام کسانی که دیدگاه خود را در بازنگری دروس علوم انسانی به نوعی بیان می کنند، خبر داد و گفت: استادان و اعضای هیئت علمی دیدگاه های خود را در زمینه بازنگری سرفصل ها در قالب پرسشنامه ای که به این منظور تدوین می شود بیان می کنند.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به اینکه تمام منابع داخلی و بین المللی در زمینه بازنگری رشته های علوم انسانی در حال جمع آوری است، در ارتباط با مقاطعی که مورد بازنگری قرار می گیرد، گفت: کار بازنگری در مقطع کارشناسی آغاز شده و تنها امیدواریم بازنگری رشته ها را از 38 به 400 برسانیم تلاشمان این است تا به زودی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز این بازنگری را انجام دهیم.