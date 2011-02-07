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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

فاز 2 پروژه ترسیب کربن در سربیشه اجرا می شود

فاز 2 پروژه ترسیب کربن در سربیشه اجرا می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی پروژه ترسیب کربن سربیشه از اجرای فاز دوم پروژه بین المللی ترسیب کربن سربیشه در سطح 40 روستا این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علیرضا یاری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بازدید از پروژه ترسیب کربن اظهار داشت: فاز نخست پروژه ترسیب کربن از نیمه سال 2003 میلادی در دشت حسین ‌آباد غیناب سربیشه آغاز و در سال 2009 به پایان رسید.

وی از اجرای فاز دوم این پروژه نیز از سال 2010 میلادی به مدت پنج سال با اعتباری بالغ بردو میلیون دلار خبر داد و گفت: فاز دوم در سطح 40 روستا در مساحت بالغ بر 200 هزار هکتار به تصویب رسیده است.

یاری افزود: مجموع استراتژی ‌های اجرایی پروژه براساس اصول احیای مراتع تخریب یافته از مردم به وسیله مردم و برای مردم، بسیج و توانمندسازی جوامع محلی در راستای توسعه پایدار روستایی، یافتن روش اجرایی بر پایه برنامه ‌ای جامع ‌نگر و یکپارچه و به کارگیری همزمان زنان و مردان در مدیریت مراتع است.

مدیر اجرایی پروژه ترسیب کربن سربیشه هدف جهانی، ملی و منطقه‌ ای را از اهداف مهم پروژه برشمرد و بیان داشت: هدف منطقه‌ ای این پروژه بهبود شاخص توسعه انسانی مردم منطقه و توانمندسازی گروه‌های توسعه است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی نیز گفت: این طرح منابع طبیعی کار بسیار ارزشمند و خوبی است و این منطقه زنان مستعدی برای فعالیت دارد.

معصومه ‌السادات جلیلی‌ حسینی افزود: زنان به این باور رسیده‌اند که یک زن برای تحکیم و تعالی بنیان خانواده و هم در راستای حل مشکلات اقتصادی خانواده باید کار کنند.

وی تصریح کرد: با گام برداشتن درست زنان در راستای اهداف این پروژه شاهد پیشرفت پروژه هستیم.

کد مطلب 1248014

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