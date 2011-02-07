فاز 2 پروژه ترسیب کربن در سربیشه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علیرضا یاری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بازدید از پروژه ترسیب کربن اظهار داشت: فاز نخست پروژه ترسیب کربن از نیمه سال 2003 میلادی در دشت حسین آباد غیناب سربیشه آغاز و در سال 2009 به پایان رسید.
وی از اجرای فاز دوم این پروژه نیز از سال 2010 میلادی به مدت پنج سال با اعتباری بالغ بردو میلیون دلار خبر داد و گفت: فاز دوم در سطح 40 روستا در مساحت بالغ بر 200 هزار هکتار به تصویب رسیده است.
یاری افزود: مجموع استراتژی های اجرایی پروژه براساس اصول احیای مراتع تخریب یافته از مردم به وسیله مردم و برای مردم، بسیج و توانمندسازی جوامع محلی در راستای توسعه پایدار روستایی، یافتن روش اجرایی بر پایه برنامه ای جامع نگر و یکپارچه و به کارگیری همزمان زنان و مردان در مدیریت مراتع است.
مدیر اجرایی پروژه ترسیب کربن سربیشه هدف جهانی، ملی و منطقه ای را از اهداف مهم پروژه برشمرد و بیان داشت: هدف منطقه ای این پروژه بهبود شاخص توسعه انسانی مردم منطقه و توانمندسازی گروههای توسعه است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی نیز گفت: این طرح منابع طبیعی کار بسیار ارزشمند و خوبی است و این منطقه زنان مستعدی برای فعالیت دارد.
معصومه السادات جلیلی حسینی افزود: زنان به این باور رسیدهاند که یک زن برای تحکیم و تعالی بنیان خانواده و هم در راستای حل مشکلات اقتصادی خانواده باید کار کنند.
وی تصریح کرد: با گام برداشتن درست زنان در راستای اهداف این پروژه شاهد پیشرفت پروژه هستیم.
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