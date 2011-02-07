خراسان شمالی مهد موسیقی مقامی و سنتی است

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان اینکه دو سال قبل مستندهای اولیه پرونده موسیقی مقامی با همکاری معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پژوهشگاه موسیقی به سازمان یونسکو ارسال شد اظهار داشت: این توجه به دلیل غنی بودن ایران از لحاظ مسائل فرهنگی است که سعی می شود بخش دیگری از مستند نگاری موسیقی را نیز انجام شود.

وی تشکیل بانک اطلاعاتی شامل شناسایی هنرمندان این عرصه، ادوات موسیقی سنتی و آواها و نواهای رایج را از جمله برنامه های در نظر گرفته شده پس از ثبت جهانی این نوع از موسیقی ذکر کرد.



وی تصریح کرد: معرفی این میراث معنوی به کشور، منطقه و دنیا از طریق تهیه اقلام فرهنگی مرتبط همچون کتابچه معرفی موسیقی و لوح فشرده نواهای محلی رایج در خراسان شمالی از فعالیتهای اداره کل میراث فرهنگی است.



کاظمی آموزش موسیقی مقامی به جوانان، تحقیق، پژوهش و مستندنگاری جزئیات موسیقی مقامی استان را از دیگر برنامه هایی عنوان کرد که در حاشیه ثبت جهانی شدن برای آن اعتبار در نظر گرفته می شود.



این مسئول فرهنگی اذعان کرد: ثبت و ضبط موسیقی مقامی به شکل ناب به منظور حفظ و نگهداری این میراث برای آیندگان از دیگر فعالیتهای در نظر گرفته شده از سوی این اداره کل است.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: حمایت از محققانی که در زمینه موسیقی مقامی فعالیت می کنند و آسیب شناسی این نوع موسیقی از برنامه های در نظر گرفته شده این اداره کل است.



وی افزود: برگزاری برنامه های فرهنگی، در قالب جشنواره های محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی و معرفی هنرمندان شاخص موسیقی محلی در جشنواره ها و فعالیت های فرهنگی از دیگر برنامه هاست.



وی به اعزام گروه های موسیقی به جشنواره های مختلف که نوع اجرا و مضامین موسیقی آنها با آداب و رسوم، ارزشها و فرهنگ ما منطبق است و به نوعی دارای موسیقی ناب هستند، اشاره کرد و افزود: گروه "آیین باران خوانی" امسال برای اجرای مراسم آیین باران خوانی و معرفی موسیقی استان به یونان اعزام می شود.



وی ادامه داد: برگزاری مراسم جشن ملی موسیقی مقامی با حضور مقام های استانی، کشوری و سفیران کشورهای مختلف در روزهای پایانی سال جاری، تقدیر از پیشکسوتان این عرصه و رونمایی از تمبر موسیقی مقامی به منظور معرفی خراسان شمالی به عنوان استان نمونه در زمینه موسیقی مقامی کشور از دیگر برنامه هاست.



کاظمی با بیان این که وقتی ما اثری را در سطح جهانی ثبت می کنیم این بدان معناست که خاستگاه این اثر در این منطقه بوده است، اظهار داشت: اگر این موسیقی در مناطق دیگر وجود دارد از موسیقی این منطقه تاثیرپذیرفته است.



مدیر کل میراث فرهنگی خراسان شمالی با بیان این که در برخی مواقع نیازمند صرف هزینه های گزافی برای معرفی فرهنگ کشور خود هستیم گفت: ثبت جهانی موسیقی مقامی استان می تواند در معرفی فرهنگ کشور نقش به سزایی داشته باشد.