پلمپ 5 واحد صنفی متخلف و کشف اقلام فرهنگی غیر مجاز در میانه

مهدی شیخی زاد در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در راستای اجرای طرح مقابله با محصولات ضد فرهنگی و ارتقاء امنیت اجتماعی مأموران انتظامی شهرستان اقدام به تشکیل اکیپ ویژه عملیاتی کرده و از واحد های صنفی عرضه اقلام فرهنگی در سطح شهرستان بازدید کردند.

وی ادامه داد: در این راستا طی پنج روز گذشته از 20 مرکز توزیع اقلام فرهنگی در سطح شهر بازدید بعمل آمد که در این راستا پنج واحد صنفی متخلف شناسائی و در بازرسی از این واحد ها هزار و 715 حلقه سی دی غیر مجاز ، دو دستگاه کیس حاوی محصولات غیر مجاز و دو عدد فلاش مموری کشف شد.

سرپرست مرکز اطلاع رسانی استان همچنین تصریح کرد: مدیران واحد های صنفی دستگیر و بمنظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی اعزام و این واحدها تا سیر مراحل قانونی پلمپ شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.