موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام هرمزگان صاحب خانه شد

عبد المجید عالی قدر مدیر عامل موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام کشور در حاشیه افتتاح ساختمان این موسسه در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: قریب به یک سال است که موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام هرمزگان بعد از یک وقفه چند ساله فعالیت تازه خود را آغاز کرده و پیشرفتهای خوبی را هم در این مدت یک ساله داشته است.

وی ادامه داد: به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ساختمان اختصاصی این موسسه در بندرعباس افتتاح می شود به این امید که یاری دهنده دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در این استان باشد.

عالی قدر ادامه داد: این موسسه در سطح های مختلف دانش آموزی، ارائه کتابهای کمک آموزشی، کلاسهای آموزشی زبان و کامپیوتر و سایر رشته ها در بندرعباس و سایر شهرهای این استان فعالیت خواهد داشت.

مدیرعامل موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام تصریح کرد: هرمزگان نسبت به سایر شهرستانها هزینه بیشتری را به خود اختصاص داده با این هدف که بتواند عقب ماندگیهای گذشته را بخوبی جبران کند و به پیشرفت دست یابد.

عالی قدر افزود: ساختمان این موسسه شامل بخش اداری، بخش ویژه مربیان، سالن چند منظوره و دارای دو واحد کلاسهای معراج اندیشه در بخش خواهران و برادران است و مجموعا چهار میلیارد و 500 میلیون ریال برای ساخت این مجموعه هزینه شده و مبلغ 500 میلیون ریال برای تجهیز آن در نظر گرفته شده است.