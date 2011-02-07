91 کتاب جدید التالیف در حوزه آموزش استثنایی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از 91 کتاب جدید التالیف در حوزه آموزش و پرورش استثنایی صبح روز شنبه در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار شد.

سوسن کشاورز معاون آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه تولید محتوای آموزشی برای کودکان استثنایی با هدف توانمندسازی آنها انجام می شود، افزود: در حوزه آموزش کودکان نابینا، ناشنوا و معلولیتهای جسمی هر سال کتابهای درسی دانش آموزان عادی متناسب سازی و تدریس می شود اما در حوزه کودکان با معلولیتهای ذهنی کتابهای متفاوتی را باید در حوزه آموزش و پرورش استثنایی تولید کنیم.

وی با اشاره به کمبودها و چالش ها در بحث تولید محتوای آموزشی گفت: وقتی در سطح جامعه، معلمان و والدین دانش آموزان استثنایی حضور پیدا می کنیم، نقدهایی را بر کتابها وارد می کنند که برخی از آنها به جاست و باید رسیدگی شود.

معاون آموزش و پرورش استثنایی نقد منصفانه را کارساز و موثر دانست و افزود: برخی از معضلات اخلاقی در جامعه که واقعیت های تلخی را به بار می آورد به آموزش رسمی کشور و محتوای آموزشی بر می گردد که باید نسبت به آن توجه شود، در آموزش و پرورش استثنایی هم این نقدها و حساسیتها وجود دارد.

کشاورز در ادامه از تدوین سند پنج ساله آموزش و پرورش استثنایی خبر داد و گفت: همچنین برای اولین بار جایگاه آموزش و پرورش استثنایی در برامه پنجم توسعه در چهار محور مشخص شده است.