به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری مراسم اهدای جوایز اولین کارگاه طراحی (انسان- زیبایی) روز چهارشنبه، رأس ساعت 16 در سینما تک صبا با حضور استادان و هنرمندان و با معرفی برگزیدگان اولین کارگاه برگزار می‌شود.

نخستین کارگاه طراحی (انسان- زیبایی) با مشارکت چهار دانشگاه هنری پردیس هنرهای زیبا (تهران)، هنر، علم و فرهنگ و سوره در آذر ماه جاری توسط این موسسه برگزار شد.

این برنامه با ایجاد فضایی بانشاط و رقابتی در عرصه طراحی و بسترسازی فعالیت کارگاهی،‌ دانشجویی و مشارکتی در این هنر به شناسایی استعدادها و خلاقیت‌ها و رفع موانع و خلاءهای موجود در این عرصه پرداخت. محوریت بخشی به طراحی به عنوان هنری پایه‌ای و بنیادین در هنرهای تجسمی و نگاهی جدی‌تر به آن از دیگر اهداف اصلی این کارگاه و نمایشگاه بود.

اختتامیه اولین کارگاه طراحی (انسان- زیبایی) نمایشگاه آثار برگزیده آن به انتخاب هیأتی از اساتید هار دانشگاه هنری شرکت‌کننده در کارگاه "خیال نو" برگزار شد.

این مراسم چهارشنبه، 20 بهمن در موسسه فرهنگی هنری صبا واقع در خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان صبا (مظفر)، شماره 125 برگزار می‌شود.

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