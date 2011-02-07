"تاریخ سینمای هنری"منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسندگان کتاب "تاریخ سینمای هنری" از برجسته ترین ناقدان و مورخان تاریخ سینما در آلمان هستند .تسلط هرکدام از این دو نویسنده به چندین زبان موجب شده است که آنان بتوانند تمامی آثار بزرگ و ارزشمند تاریخ سینما را به زبان اصلی تماشا کنند و از دگرگونی ها و گاه تحریف هایی - چه از لحاظ عناوین و چه از لحاظ محتوای آثار سینمایی -که معمولا در زبان مادریشان می توانسته به وجود بیآید، دور بمانند و در نتیجه بتوانند تصویر روشن تر و دقیق تری از حرکت تاریخ سینما را عرضه کنند.

هوشنگ طاهری مترجم این کتاب در بخش "سخن مترجم" چنین آورده است : این کتاب در دهه 70 در میان تعداد زیادی کتاب تاریخ سینما که به جشنواره "ونیز" ارسال شده بود، به عنوان تحلیلی ترین و جامع ترین کتاب سینمای هنری مورد تجلیل و ستایش فراوان قرار گرفت و جایزه اول کتاب های سینمایی این جشنواره را در یافت کردند؛ نویسندگان کتاب "تاریخ سینمای هنری" ضمن توجه دقیق به آثار هنری تاریخ سینما الزاما سیر تحول و تطور تاریخ سینما را هم مورد بررسی قرار داده اند .

این مترجم در بخش دیگری از توضیحات خود به بخش های مختلف این کتاب اشاره کرده و چنین آورده است : نخستین بخش کتاب به اختراعات ، اکتشافات و رویدادهای آغازین سینما در اواخر قرن نوزده مربوط می شود که از نوارهای پراکسینوسکوپ "امیل رینو" تا اختراع کینماتوگراف را در برمی گیرد، دومین بخش کتاب ، به تحولات عمده ای که در سینمای اروپا و آمریکا روی داده است می پردازد و آثار عمده و شخصیت های برجسته آن را به ما می شناساند ؛ سومین بخش کتاب ، به سینما در عصر هیتلر ، واقع گرایی شاعرانه در سینمای فرانسه ،رئالیسم سوسیالیستی سینمای شوروی وهولیوود دوران بحران اقتصادی اختصاص یافته است . در این بخش نویسندگان کتاب تا اندازه زیادی به سینمای والت دیسنی و موزیکال های وینسنت می نلی می پردازند .

چهارمین بخش کتاب ، به علل پیدایی نئورئالیسم ایتالیا ، کالیگراف ها و مستند سازان و تحولات قابل تعمق در سینمای کشورهای اروپایی می پردازد و هریک از فصول این بخش ، شخصیت های برجسته ای به کمال تجزیه و تحلیل شده اند، که هریک پدید آورنده مکتبی خاص یا آثاری در جهت سیر تکاملی تاریخ سینما بوده اند؛ پنجمین بخش کتاب ، به تحلیل آثار بزرگ ترین شخصیت های سینمای معاصر اختصاص یافته است.

هوشنگ طاهری در پایان متذکر شده است که نویسندگان کتاب بارها اشاره کرده اند در بررسی ها و تحلیل های خود هیچگاه از پرداختن به مسائل فنی سینما دوری نجسته اند، اما بر این عقیده اند که سینمای هنری در حقیقت زاییده افکار خلاق و هنرمندانه سینماگرانی است که پیشرفت های فنی را تنها به عنوان وسیله ای برای بیان آفرینش های هنری خود به کار می گیرند.

چاپ سوم کتاب "تاریخ سینمای هنری" در قطع وزیری و در 680 صفحه به قیمت 18 هزارتومان در دسترس علاقه مندان قرار دارد.