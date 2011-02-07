عرضه طلا با عیار پایین تر از استاندارد ملی حبس و جزای نقدی دارد

مسلم بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: برای عرضه طلا با عیار پایین تراز استاندارد ملی شش ماه حبس و 50 میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده است.

مدیرکل استاندارد استان تهران اعلام کرد: هنوز بخشی از طلای موجود در بازار کمتر ازاستانداردهای لازم تولید می شود که این امر باید مورد رسیدگی قرار گیرد و بررسی های لازم انجام شود.

وی تولید طلا در مکانهای غیررسمی را یکی از مشکلات عنوان کرد و افزود: لازم است شرایطی فراهم شود تا این مشکل به بهترین نحو حل شود و ادامه نداشته باشد.

کدگذاری بر روی مصنوعات طلا دنبال می شود

این مسئول بیان کرد: در این راستا این اداره کل با کدگذاری بر روی مصنوعات طلا و کنترل در مراحل تولید در نمونه برداری از مراکز عرضه، مصنوعات طلای غیر استاندارد را شناسایی می کند.

وی با تاکید بر تولید استاندارد گفت: لازم است شرایط و زمینه ها تولید استاندارد را با همکاری دستگاه های ذیربط فراهم کنیم و در این زمینه، تعامل مطلوبی وجود داشته باشد.

بیات اضافه کرد: اگرتولیدات با توجه به ضوابط استاندارد صورت گرفته و دارای علامت استاندارد و یا کد شناسایی معتبر باشند، توزیع و عرضه آنها در مراکز فروش بلامانع خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری اتحادیه و انجمن تولید کنندگان طلا، فرآیند کدگذاری بر روی مصنوعات طلا و جواهر با سرعت انجام گیرد تا از طریق کد مشخص، بتوان مرکز تولید طلای غیراستاندارد را ردیابی کرد.