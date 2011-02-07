نخستین عمل پیوند کشت سلولی غضروف در ارومیه انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فردین میرزا طلوعی فوق تخصص جراحی زانو و سرگروه این عمل جراحی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اعلام این خبر افزود: این عمل جراحی بعد از تهران برای اولین بار در ارومیه بروی بیماری به نام علی نظریانی انجام شد.

وی با بیان اینکه نمونه برداری از بیمار با بی حسی نخاعی انجام شده، اظهار داشت: پس از اینکه نمونه ها در مرکز رویان کشت و رشد کردند طی یک عمل جراحی سه ساعته در زانوی این فرد کشت شد.

فوق تخصص جراحی زانو کسانی که در اثر شکستگی، تصادف، ترکش گلوله و یا حوادث دیگر قسمتی از غضروف خود را از دست داده باشند گروه هدف این عمل جراحی عنوان کرد.

میرزا طلوعی در بیماران آرتروزی این نوع عمل در مرحله پژوهش قرار داشته و در حال حاضر قابل اجرا نیست، بیان داشت: در ایران از اواخر سال 86 و اوایل سال 87 فعالیت در زمینه تولید سلول های بنیادی در قالب طرحهای تحقیقاتی دانشگاهها توسط یک شرکت پژوهشی در رابطه با بیماری های قلب آغاز و بعدها چند طرح تحقیقاتی دیگر در دانشگاه تهران در زمینه تولید سلول بنیادی برای بیماران ام اس، نارسایی کلیه و آرتروز نفریت لوپوسی اجرا شد.

وی خاطر نشان کرد: تکنولوژی کشت سلولی برای اولین بار توسط دکتر رازی در بیمارستان آتیه تهران انجام شد و پس از آن نیز 14 مورد دیگر در بیمارستان های تهران انجام شد.