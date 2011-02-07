مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز یکشنبه سپاهان مقابل شاهین بوشهر اظهار داشت: توقعات از سپاهان بالا رفته زیرا جلوی شاهین در بوشهر مساوی گرفتن نیز نتیجه بدی نیست ضمن اینکه نباید فراموش کنیم در حال حاضر به ذوب‌آهن نزدیک شدیم و اگر بازی عقب افتاده خومان را با پیروزی به ثمر برسانیم و در بازی مستقیم مقابل ذوب‌آهن پیروز شویم، می‌توانیم به صدر جدول برسیم.

وی در مورد جریمه ابراهیم توره تصریح کرد: وقتی یک بازیکن جریمه می‌شود نباید ما آن را علنی کنیم و تنها با خودش در این زمینه صحبت می‌کنیم، توره از نظر مالی جریمه شده و اگر بازیکنی یک اشتباه می‌کند باید شخص را جریمه کرد و نباید به گونه‌ای عمل کرد که تیم ضرر کند.

سرپرست سپاهان ادامه داد: نمی‌توانیم کتمان کنیم که توره یک مهاجم با کیفیت است و در مورد کم‌کاری این بازیکن نباید همه تیم جریمه شود و همه باید از حضور وی استفاده کنند و همه باید از این بازیکن استفاده کنند و نباید فراموش کنیم که در صورت نبود وی در ترکیب تیم، سپاهان ضرر می‌کند

وی در مورد نبود جواد کاظمیان در تمرینات سپاهان خاطرنشان کرد: کاظمیان به مرخصی رفته و مرخصی این بازیکن اجباری نبوده است. وی در حال حاضر به صورت جدا تمرین می‌کند و بعد از بازی با ذوب‌آهن با نظر قلعه‌نویی به تیم اضافه می‌شود.

بصیرت در مورد شهرآورد اصفهان و اینکه سپاهان در چند سال گذشته نتوانسته مقابل ذوب‌آهن به پیروزی برسد، افزود: بازی ذوب‌آهن یک بازی معمولی مثل بازیهای دیگر است و هیچ حاشیه‌ای پیرامون دو تیم وجود ندارد اگرچه چند سال است که نتوانسته‌ایم به پیروزی برسیم اما امسال این نتایج را جبران می‌کنیم.