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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

بصیرت:

نبود ابراهیم توره در ترکیب سپاهان به ضرر تیم تمام می‌شود

نبود ابراهیم توره در ترکیب سپاهان به ضرر تیم تمام می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم سپاهان گفت: اگرچه ابراهیم توره با تاخیر در حضور در ایران اشتباه بزرگی کرده اما نمی‌توانیم تیم را از حضور این بازیکن محروم کنیم.

مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز یکشنبه سپاهان مقابل شاهین بوشهر اظهار داشت: توقعات از سپاهان بالا رفته زیرا جلوی شاهین در بوشهر مساوی گرفتن نیز نتیجه بدی نیست ضمن اینکه نباید فراموش کنیم در حال حاضر به ذوب‌آهن نزدیک شدیم و اگر بازی عقب افتاده خومان را با پیروزی به ثمر برسانیم و در بازی مستقیم مقابل ذوب‌آهن پیروز شویم، می‌توانیم به صدر جدول برسیم.

وی در مورد جریمه ابراهیم توره تصریح کرد: وقتی یک بازیکن جریمه می‌شود نباید ما آن را علنی کنیم و تنها با خودش در این زمینه صحبت می‌کنیم، توره از نظر مالی جریمه شده و اگر بازیکنی یک اشتباه می‌کند باید شخص را جریمه کرد و نباید به گونه‌ای عمل کرد که تیم ضرر کند.

سرپرست سپاهان ادامه داد: نمی‌توانیم کتمان کنیم که توره یک مهاجم با کیفیت است و در مورد کم‌کاری این بازیکن نباید همه تیم جریمه شود و همه باید از حضور وی استفاده کنند و همه باید از این بازیکن استفاده کنند و نباید فراموش کنیم که در صورت نبود وی در ترکیب تیم، سپاهان ضرر می‌کند

وی در مورد نبود جواد کاظمیان در تمرینات سپاهان خاطرنشان کرد: کاظمیان به مرخصی رفته و مرخصی این بازیکن اجباری نبوده است. وی در حال حاضر به صورت جدا تمرین می‌کند و بعد از بازی با ذوب‌آهن با نظر قلعه‌نویی به تیم اضافه می‌شود.

بصیرت در مورد شهرآورد اصفهان و اینکه سپاهان در چند سال گذشته نتوانسته مقابل ذوب‌آهن به پیروزی برسد، افزود: بازی ذوب‌آهن یک بازی معمولی مثل بازیهای دیگر است و هیچ حاشیه‌ای پیرامون دو تیم وجود ندارد اگرچه چند سال است که نتوانسته‌ایم به پیروزی برسیم اما امسال این نتایج را جبران می‌کنیم.

کد مطلب 1248033

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