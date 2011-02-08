فاز دوم توسعه میدان نفتی دارخوین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر از خرمشهر، صبح امروز 19 بهمن ماه فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی دارخوین در مجموع با ظرفیت تولید روزانه 160 هزار بشکه نفت به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت.

فاز اول طرح توسعه این میدان نفتی خرداد ماه سال 1384 راه اندازی شده بود که برای توسعه فاز دوم این میدان نفتی با سرمایه گذاری حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلاری، عملیات گسترده مین روبی در مساحتی 7.5 میلیون متر مربعی انجام شده است.

مطابق با برنامه های در دست اجرای در شرکت ملی نفت ایران ظرفیت تولید نفت خام میدان دارخوین تا پنج سال آینده به 200 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

در فازهای اول و دوم توسعه میدان دارخوین برداشت نفت خام از سازندهای فهلیان انجام گرفته است که در فاز سوم توسعه علاوه بر فهلیان از لایه های ایلام و سروک هم تا سقف 40 هزار بشکه در روز نفت برداشت خواهد شد.

هم اکنون تولید نفت از میدان دارخوین 100 درصد به روشهای صیانتی انجام می شود که برای اولین بار طرح تزریق گاز امتزاجی در این میدان نفتی راه اندازی شده است.

میدان نفتی دارخوین با حفر یک حلقه چاه اکتشافی در سال 1343 شمسی کشف شده است. میزان نفت درجای این میدان بالغ بر پنج میلیارد بشکه برآورد می شود که نزدیک به 1.27 تا 1.3 میلیارد بشکه نفت خام آن قابل استحصال است.

یکی از برنامه های اولویت دار شرکت ملی نفت را توسعه میادین مشترک نفتی در غرب رودخانه کارون بوده به طوری که هم اکنون طرح تولید زودهنگام نفت از میدان آزادگان با ظرفیت 50 هزار بشکه و میدان جفیر حدود سه هزار و 500 بشکه در روز آغاز شده است.

پیش بینی می شود تا افق چشم انداز امکان تولید نفت معادل 16 تا 20 فاز پارس جنوبی در این منطقه فراهم شود و بر این اساس تا افق چشم انداز برای تولید بیش از 500 هزار بشکه نفت خام از میادین منطقه غرب کارون برنامه ریزی شده است.



در صورت سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری و توسعه کامل میادین نفتی این منطقه همچون آزادگان شمالی و جنوبی، یادآوران، جفیر، دارخوین، بند کرخه، امید، سوسنگرد، اروند، مشتاق و خرمشهر امکان تولید بیش از 550 هزار بشکه در روز فراهم خواهد شد.



مهمترین طاقدیسهای هیدروکربوری منطقه غرب رودخانه کارون شامل ایلام با ذخیره یک میلیارد و 798 میلیون بشکه، سروک با ظرفیت 155 میلیون بشکه و گدوان با ظرفیت 127 میلیون بشکه نفت خام درجا است.



میدان نفتی آزادگان با ذخیره بیش از 33 میلیارد بشکه، یادآوران با 2/15 میلیارد بشکه، دارخوین با 6 میلیارد بشکه، بند کرخه ایلام با یک میلیارد و 500 میلیون بشکه، جفیر با 2/3 میلیارد بشکه و سونگرد با 140 میلیون بشکه نفت خام درجا از مهمترین میادین موجود در این منطقه به شمار می روند.



فعالیتهای اکتشافی نفت و گاز در مناطق غرب رودخانه کارون از سال 1960 میلادی آغاز و اولین چاه این منطقه در سال 1964 میلادی حفر که منجر به کشف نفت خام شد.