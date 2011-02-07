تحقق شهروند الکترونیکی با موبایل/ موبایل؛ موثرترین ابزار ارائه خدمات شهری

به گزارش خبرنگار مهر، تحقق شهروند الکترونیک موجب تحقق مزایای متعددی برای جوامع، ملتها و دولتها است که اصلاح الگوی مصرف، کاهش فساد مالی و افزایش بهره وری، کاهش مصرف سوخت و آلاینده های مضر، حفاظت از محیط زیست و کاهش بار ترافیکی و صرفه جویی چشمگیر در زمان از جمله این مزایا است.

از آنجایی که موبایل برای کاربری نیاز به آموزش کمتری نسبت به رایانه دارد و در دسترس ترین وسیله الکترونیکی نیز است به عنوان مناسب ترین ابزار شهروند الکترونیک شناخته شده که می توان خدمات الکترونیک را بر این بستر به شهروندان ارائه داد.

کارشناسان معتقدند که تحقق شهروند الکترونیک بر بسترهای موبایل، نیازمند زیرساختهای کمتر و ارزان تری نسبت به راه حل های مبتنی بر رایانه است و این خود موجب توسعه روز افزون کارکردهای شهروند الکترونیک در جوامع کمتر برخوردار از لحاظ زیرساختهای فناوری اطلاعات در جهان شده است.

تحقق شهروند الکترونیک بر بستر موبایل

به گزارش مهر، شهروند الکترونیک، فردی است که مهارت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل رایانه واینترنت و تلفن همراه و سایر ابزارهای نوین را داشته باشد و بتواند از این ابزارها در جهت انجام امور زندگی روزمره خود استفاده کند.

شهروند امروزی با پدیده هایی چون دولت الکترونیک، اقتصاد الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک و صنعت الکترونیک در جامعه رو به رو است که با استفاده از خدمات آنلاین نوع زندگی و تعاملات ارتباطاتی وی به کلی با گذشته تفاوتهایی یافته است.

دراین راستا تحقق کامل شهروند الکترونیک، علاوه بر نیاز به زیرساخت‏های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری، محتاج فرهنگ سازی و آموزش گسترده شهروندان است که می تواند در دراز مدت نتایج بسیار مطلوبی را برای اقشار مختلف جامعه به همراه داشته باشد. برای رسیدن به این مهم و از آنجایی که موبایل پرکاربردترین وسیله ارتباطی در میان ایرانیان است حرکت به سمت تحقق شهروند الکترونیک بر بستر موبایل مهمترین راهکار خواهد بود.

محمد قلم چی دبیر کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه امروز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اهداف برگزاری این کنفرانس بر بررسی ارائه خدمات موبایل ICT از نگاه مشتری و معرفی آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و کاربردی در زمینه تحقق دولت / شهروند الکترونیک بر بستر موبایل تاکید کرد و اظهار داشت: تبیین زیرساختهای مخابراتی برای ارائه خدمات الکترونیکی بر بستر موببایل و معرفی توانمندی های شرکتهای ایرانی و خارجی فعال در زمینه تحقق سرویس های الکترونیکی موبایل از دیگر اهداف مدنظر در برگزاری این کنفرانس است.

وی در مورد ضرورت برگزاری این کنفرانس گفت: با توجه به رویکرد ارزشمند نظام در خصوص ارائه الکترونیکی خدمات و همچنین برنامه پنج ساله توسعه، پرمخاطب ترین شیوه ارائه خدمات الکترونیک بستر موبایل است و در این راستا برگزاری این کنفرانس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود.

قلم چی با اشاره به ارائه نمونه های مشابه در جهان خاطرنشان کرد: معرفی نرخ استفاده از کارکردهای شهروند الکترونیک در جهان و معرفی بسترهای جدید برای کارکردهای موبایل می تواند به ایجاد باور بیشتر در زمینه تحقق شهروند الکترونیکی در ایران بیانجامد.

دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه با تاکید بر اینکه معرفی هرچه بیشتر راهکارهای عملی مناسب، کم هزینه، خلاقانه، قابل اتکا و بومی شده و کارآمد در این حوزه از دیگر ضروریات برگزاری این کنفرانس است اضافه کرد: ارائه خدمات مناسب جوامع امروزی نیاز اکید به تولید تکنیک منعطف، تعامل مهارت و دانش بین رشته ای دارد که برگزاری این کنفرانس می تواند به بررسی عمیق تر دیدگاههای متخصصان کمک کرده و تمامی وجوه ارائه خدمات الکترونیک بر روی موبایل را ارائه کند.

راه اندازی پرتال موبایل ICT برای تحقق شهرالکترونیک

قلم چی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر خروجی های برگزاری این کنفرانس از راه اندازی پرتال www.mobileICT.ir در راستای برگزاری این رویداد خبر داد و گفت: این پرتال قصد دارد تمامی اطلاعات و خدمات سازمانها را در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه معرفی کند که این امر می تواند رویای تحقق شهر و شهروند الکترونیک را به واقعیت تبدیل کند.

دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیما، دانشگاههای کشور، پلیس امنیت، شرکت مخابرات ایران، سازمان میراث فرهنگی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به عنوان حامیان این جشنواره نام برد.

این کنفرانس بین المللی با ارائه پانل هایی همچون دولت همراه، بانکداری همراه، شهرداری الکترونیک در حوزه موبایل، ترافیک، حمل و نقل و تلفن همراه، زیرساخت تلفن همراه و محیط زیست و تلفن همراه در روزهای نهم و دهم اسفندماه امسال در تهران برگزار می شود.