احیای هنر تعزیه در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

رضا پارسیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: تعزیه یکی از اصیل ترین هنرهای اسلامی است که از گذشته تاکنون در بین مردم ساری و جاری بوده است.

وی بیان داشت: تعزیه بر مبنای سه هنر موسیقی، شعر و نمایش شکل گرفته و بر این اساس همیشه مخاطبان زیادی داشته است.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پیوند هنر تعزیه با عزاداری سالار شهیدان باعث ماندگاری و تاثیرگذاری این هنر دینی در جامعه از گذشته تاکنون شده است.

وی بیان کرد: هنر تعزیه در استان ما نیز از قدمت بالایی برخوردار است و گروههایی در روستای "کریک" و بخش "لنده" در ایام محرم به اجرای تعزیه می پرداختند.

پارسیان نژاد افزود: این گروهها به رغم فعالیتهای خوبشان نتوانستند در خارج از محدوده جرافیایی خود به اجرا تعزیه بپردازند و در محل سکونت خود محدود ماندند و اکنون نیز برخی از این گروهها فعالیت مستمری ندارند.

رئیس حوزه هنری استان از آمادگی این حوزه برای حمایت از تعزیه خوانی در استان خبر داد و گفت: در این راستا حوزه هنری این آمادگی را دارد که کارگاههای آموزش تعزیه را با حضور اساتید سرشناس تعزیه کشور در استان برگزار کند.

پارسیان نژاد عنوان کرد: استقبال بی نظیر مردم استان از اجرای تعزیه در طی سالهای اخیر نشان داده که این هنر مذهبی از جایگاه ویژه ای بین مردم برخوردار است و بر این اساس تشکیل گروههای تعزیه حرفه ای و اجرای تعزیه در مناسبتهای مذهبی در استان ضروری است.

وی یادآور شد: می توان در مراسمات و اعیاد مذهبی نیز تعزیه هایی متناسب با این روزها برگزار کرد و از این طریق به تعمیق باورهای دینی در جامعه پرداخت.