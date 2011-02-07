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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

بیست و نهمین دوره/

نوذری مجری مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل شد

نوذری مجری مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل شد

ایرج نوذری اجرای مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر را برعهده دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پایانی بخش بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره فیلم فجردر سالن اصلی مرکز همایش‌های برج میلاد و با اجرای ایرج نوذری برگزار می‌شود. این مراسم ساعت 20 فردا سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه با اعلام برندگان و اهدای جوایز بخش‌های جام جهان نما، جلوه‌گاه شرق، بین‌الادیان و ... برپا می‌شود.

دکورهای مراسم اختتامیه بخش بین‌المللی جشنواره با اجرایی متفاوت طراحی شده و تلفیقی از نشانه‌های ایرانی و تایپوگرافی لاتین را به نمایش می‌گذارد.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1248039

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