کارگاه آموزشی استاندارد وسایل برودتی خانگی در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، با همکاری پژوهشگاه استاندارد و اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد، کارگاه آموزشی استاندارد وسایل برودتی خانگی (یخچال، فریزر و یخچال فریزر) ظهر دوشنبه در سالن شهید صفاریان سازمان استاندارد برگزار شد.

این کارگاه با شرکت 125 نفر از همکاران ستاد و ادارات کل استانی، نمایندگان شرکتهای بازرسی کننده ، نمایندگان تولید کنندگان، نمایندگان آزمایشگاههای همکار، نمایندگان دانشگاه و ... در سالن شهید صفاریان برگزار شد.

در این مراسم، شاه محمودی سرپرست پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان با ارائه سخنانی به تشریح فعالیتهای پژوهشکده فوق از جمله تحقیقات و تولید دانش فنی برای تدوین استانداردهای ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی پرداخت.

به روزرسانی آزمایشگاههای مربوطه اهمیت دارد

همچنین وی به موضوعات مربوط به همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی، بررسی طرحهای اختراعی و ابتکاری، تجهیز آزمایشگاههای تحقیقاتی و بروزرسانی آزمایشگاههای مربوطه پرداخت و بر اهمیت آنها تاکید کرد.

ارائه فعالیتهای فنی و مشاوره ای و همکاری در زمینه ارزیابی فنی آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی از دیگر مواردی بود که مطرح و بر اهمیت آنها تاکید شد.

قزلباش، معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد نیز در خصوص وضعیت فرآورده های انرژی بر مانند یخچال، فریزر و یخچال فریزر سخنانی ارائه کرد.

همچنین وی با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور و لزوم صرفه جویی انرژی در ابعاد خانگی، تجاری و صنعتی، قوانین جاری در این زمینه را برای شرکت کنندگان تشریح کرد.

تغییرات در استاندارد جدید وسایل برودتی

در ادامه این کارگاه، اشراقی و ابویی، کارشناسان پژوهشگاه استاندارد و اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد در خصوص تغییرات به وجود آمده در استاندارد جدید وسایل برودتی با مرجع IEC 62552 نسبت به استانداردهای موجود و شرح برخی از بندهای این استاندارد به ارائه مطلب پرداختند.

در کارگاه یادشده به درخواست شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی، مقرر شد که دوره های آموزشی سیستمهای تبرید و استانداردهای ایمنی وسایل برودتی در سال آینده پیش بینی و برگزار شود ضمن اینکه پرسش و پاسخ نیز در جلسه انجام شد.