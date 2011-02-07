جشن بزرگ ایرانیان مقیم کره جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم در فضایی صمیمی با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، سرود ای ایران توسط دانش آموزان مدرسه امام خمینی (ره) در سئول آغاز و با سخنان سفیر جدید کشورمان ادامه یافت.

احمد معصومی فر ضمن خیر مقدم به حضار به تشریح انقلاب اسلامی و تبیین نقش برجسته رهبری امام خمینی (ره) و حمایت توده های مردم مسلمان ایران پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رسید که تصور آن برای بسیاری از تحلیلگران جهان دشوار بود و در آن روزگار تصور عمومی این بود که بدون حمایت یکی از دو ابر قدرت وقت یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا انقلاب اسلامی چندان به درازا نخواهد کشید و بزودی افول خواهد کرد.

سفیر کشورمان افزود: اما امام خمینی (ره) با تاکید بر نقش مردم به عنوان یک مولفه قدرت و اهمیت امت اسلامی به عنوان یک قدرت در کنار دو قدرت موجود آن زمان توجه جهانیان را به این نکته جلب کرد که انقلاب اسلامی ایران از حمایت گسترده مردم برخوردار است و انقلابی با چنین ویژگی تمامی موانع را پشت سر خواهد گذاشت.

وی گفت: اینک پس از 32 سال شاهد آن هستیم که امواج و پیام انقلاب اسلامی ایران علیرغم کینه ورزی مغرضان و دشمنان به کشورهای مسلمان در خاورمیانه و شمال آفریقا رسیده و ملتهای ستمدیده تونس و مصر با الهام از این انقلاب و با تکیه بر تعالیم اسلام به مبارزه با ظلم و ستم حکومتهای خودکامه پرداخته ومصمم هستند که با برپایی یک نظام عادلانه مستقل طومار موجودیت حاکمیت پوشالی آنان را که با تکیه بر حمایت کشورهای خارجی برپا گردیده برای همیشه درهم بپیچند.

وی در ادامه ضمن اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در زمینه نانو تکنولوژی و انرژی هسته ای و سایر زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران شاهد پیشرفتهای بزرگی در عرصه های داخلی و خارجی گردد و بتواند هر چه بیشتر آرمانهای انقلابی امام خمینی (ره) را در جای جای ایران اسلامی و جهان اسلام تحقق بخشد.

سفیر کشورمان از تمامی ایرانیان مقیم دعوت کرد تماسها و ارتباطات خود را با سفارت تقویت کرده و سفارت را همواره مامنی برای مراجعه و حل مشکلات خود بدانند .

وی همچنین از ایرانیان مقیم خواست که با ارائه ایده های مناسب و همکاری در ابعاد مختلف در معرفی شاخصها و توانمندیهای فرهنگی، اقتصادی و علمی جمهوری اسلامی ایران به بخشهای مختلف جامعه کره مشارکت کنند.

در ادامه این مراسم ، برنامه های متنوعی نظیر برنامه های طنز و اجرای موسیقی سنتی توسط دانشجویان ایرانی مقیم سئول به اجرا درآمد و در پایان نمایش جالبی توسط یکی از اساتید ایرانی رشته یوگا به اجرا در آمد که با استقبال و تشویق حضار مواجه شد.