مشکل آلودگی هوا با گران شدن بنزین حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف روز دوشنبه در حاشیه افتتاح ایستگاههای مترو میدان آزادی و توحید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امیدواریم دولت و مجلس برای توسعه حمل و نقل عمومی با محوریت مترو نهایت همکاری را داشته باشند و کمک کنند تا ظرفیت و شتابی که در توسعه مترو و خطوط BRT داریم با سرعت پیگیری شود.
وی افزود: امروز 6 کیلومتر از مسیر خط 4 مترو تهران با 2 ایستگاه به بهره برداری رسید و هر ماه یکی از 3 ایستگاه دیگر این مسیر نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .
قالیباف خاطر نشان کرد: ما به شهروندان قول داده بودیم که سال 89 خط 4 مترو تکمیل شود که خوشبختانه این مهم محقق شد و امیدواریم در فروردین ماه خط 1 هم به تجریش برسد که تعهد سال 89 تکمیل شود.
شهردار تهران در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دولت چگونه می تواند از توسعه مترو حمایتهای لازم را داشته باشد، گفت: در قانون هدفمند سازی یارانه ها بند ج ذکر شده که از سهمیه 30 درصدی درآمدهایی که با اجرای این طرح حاصل می شود به سازمانهایی از جمله شهرداریها کمک شود. همچنین انتظار داریم که اعتبارات مصوب و قانونی مترو محقق شود، اعتباراتی مانند اعتبارات مصوب مجلس در طرح جامع حمل و نقل و یا اعتبارات 2 میلیارد دلاری مترو تهران و کلانشهرها از صندوق ذخیره ارزی یا هر صندوق دیگر . ولی متاسفانه این پول هایی است که داده نمی شود و به طور مثال وقتی از صندوق ذخیره ارزی گزارش داده می شود می گویند این قدر پول دارد اما وقتی می خواهند سهم مترو را پرداخت کنند مشکل پیش می آید.
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه شما در سخنرانی امروزتان مطرح کردید که شهرداری در تحریم رسانه ای است منظورتان دقیقا چه بوده گفت: منظورم صدا و سیما بود، به طور شفاف می گویم از فعالیتهایی که در شهر انجام می شود اطلاع رسانی خوبی به مردم چه در تهران و چه شهرهای دیگر نمی شود.
شهردار تهران تاکید کرد: برای من به عنوان شهردار خیلی موضوع مهم نیست ولی اینها کارکرد انقلاب و نظام است و وقتی مردم ما مجموعه فعالیتها را ببینند هم همکاریشان بیشتر می شود و هم به انقلاب و نظام امیدوارتر می شوند.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر نحوه خدمات رسانی مترو در خط 4 و ایستگاههای جدید گفت: در هر خط جدیدی که آغاز به کار می کند ابتدا کمی با کندی کار را شروع می کنیم که سیستم جا بیافتد. در مورد ایستگاههای جدید خط 4 نیز از امروز مسیر آماده است و در روز 22 بهمن ماه هم راهپیمایان می توانند مسیر میدان آزادی تا نمازجمعه را با مترو طی کنند.
قالیباف اظهار کرد: از امروز سرویس دهی در این خط آغاز می شود اما به دلیل کمبود قطار فعلا خدمات رسانی در 3 ساعت در روز خواهد بود تا با ورود 7 قطاری که در گمرک مانده و 2 ماه است خاک می خورد بتوانیم سرفاصله ها را در خطوط کمتر و ساعت خدمات رسانی را افزایش دهیم.
وی همچنین در مورد ارایه بودجه سال 90 شهرداری به شورای شهر تهران گفت: بودجه شهرداری در سال 90 را 29 دی تحویل شورا دادیم و الان کار کارشناسی در مورد آن در حال انجام است، فردا هم سیاستهای بودجه ای را مطرح می کنیم.
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