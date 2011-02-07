مشکل آلودگی هوا با گران شدن بنزین حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف روز دوشنبه در حاشیه افتتاح ایستگاههای مترو میدان آزادی و توحید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امیدواریم دولت و مجلس برای توسعه حمل و نقل عمومی با محوریت مترو نهایت همکاری را داشته باشند و کمک کنند تا ظرفیت و شتابی که در توسعه مترو و خطوط BRT داریم با سرعت پیگیری شود.

وی افزود: امروز 6 کیلومتر از مسیر خط 4 مترو تهران با 2 ایستگاه به بهره برداری رسید و هر ماه یکی از 3 ایستگاه دیگر این مسیر نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

قالیباف خاطر نشان کرد: ما به شهروندان قول داده بودیم که سال 89 خط 4 مترو تکمیل شود که خوشبختانه این مهم محقق شد و امیدواریم در فروردین ماه خط 1 هم به تجریش برسد که تعهد سال 89 تکمیل شود.

شهردار تهران در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دولت چگونه می تواند از توسعه مترو حمایتهای لازم را داشته باشد، گفت: در قانون هدفمند سازی یارانه ها بند ج ذکر شده که از سهمیه 30 درصدی درآمدهایی که با اجرای این طرح حاصل می شود به سازمانهایی از جمله شهرداریها کمک شود. همچنین انتظار داریم که اعتبارات مصوب و قانونی مترو محقق شود، اعتباراتی مانند اعتبارات مصوب مجلس در طرح جامع حمل و نقل و یا اعتبارات 2 میلیارد دلاری مترو تهران و کلانشهرها از صندوق ذخیره ارزی یا هر صندوق دیگر . ولی متاسفانه این پول هایی است که داده نمی شود و به طور مثال وقتی از صندوق ذخیره ارزی گزارش داده می شود می گویند این قدر پول دارد اما وقتی می خواهند سهم مترو را پرداخت کنند مشکل پیش می آید.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه شما در سخنرانی امروزتان مطرح کردید که شهرداری در تحریم رسانه ای است منظورتان دقیقا چه بوده گفت: منظورم صدا و سیما بود، به طور شفاف می گویم از فعالیتهایی که در شهر انجام می شود اطلاع رسانی خوبی به مردم چه در تهران و چه شهرهای دیگر نمی شود.

شهردار تهران تاکید کرد: برای من به عنوان شهردار خیلی موضوع مهم نیست ولی اینها کارکرد انقلاب و نظام است و وقتی مردم ما مجموعه فعالیتها را ببینند هم همکاریشان بیشتر می شود و هم به انقلاب و نظام امیدوارتر می شوند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر نحوه خدمات رسانی مترو در خط 4 و ایستگاههای جدید گفت: در هر خط جدیدی که آغاز به کار می کند ابتدا کمی با کندی کار را شروع می کنیم که سیستم جا بیافتد. در مورد ایستگاههای جدید خط 4 نیز از امروز مسیر آماده است و در روز 22 بهمن ماه هم راهپیمایان می توانند مسیر میدان آزادی تا نمازجمعه را با مترو طی کنند.

قالیباف اظهار کرد: از امروز سرویس دهی در این خط آغاز می شود اما به دلیل کمبود قطار فعلا خدمات رسانی در 3 ساعت در روز خواهد بود تا با ورود 7 قطاری که در گمرک مانده و 2 ماه است خاک می خورد بتوانیم سرفاصله ها را در خطوط کمتر و ساعت خدمات رسانی را افزایش دهیم.

وی همچنین در مورد ارایه بودجه سال 90 شهرداری به شورای شهر تهران گفت: بودجه شهرداری در سال 90 را 29 دی تحویل شورا دادیم و الان کار کارشناسی در مورد آن در حال انجام است، فردا هم سیاستهای بودجه ای را مطرح می کنیم.

قالیباف در مورد شلوغی بیش از حد واگنهای مترو گفت: امسال ما بیش از 100 واگن مترو به شبکه اضافه کردیم، 7 قطار دیگر هم در گمرک است که حدود 50 واگن اضافه می شود و 15 واگن دیگر هم در راه است که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم و ورود واگن های جدید شاهد خدمات رسانی بهتر به شهروندان باشیم.

وی تاکید کرد: روزی که ما کار را در مجموعه شهرداری شروع کردیم حدود 500 هزار نفر در روز از مترو استفاده می کردند و امروز بیش از 1 میلیون 700 هزار نفر، وقتی تهران جز شهرهای برتر در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی پایدار انتخاب شد یکی از معیارهای اصلی میزان استقبال مردم از حمل و نقل عمومی بوده است.

شهردار تهران در ادامه در مورد اقدامات صورت گرفته برای اتوبوسرانی در راستای خدمات رسانی بهتر در روزهای پایانی سال و افزایش ترددهای درون شهری گفت: ما تلاش کردیم که اتوبوس ای تعمیری را وارد خطوط کنیم که در اسفند ماه اتوبوس بیشتری در سطح شهر فعال باشد، همچنین نسبت به خرید اتوبوس های خارجی هم اقدام شده است، چنانچه طی چند روز آینده سری جدیدی از اتوبوس های با کیفیت و دوکابین وارد گمرک بندرعباس می شود.

وی خاطر نشان کرد: قرار داد خرید 700 اتوبوس دوکابین با 100 درصد پول شهرداری منعقد شده است که سری اول این اتوبوس ها یعنی 30 دستگاه اتوبوس تا قبل از عید وارد خطوط خواهند شد.

شهردار تهران هچنین در مورد احداث تونل صدر - نیایش گفت: مطالعات احداث این تونل کامل شده و به کمیسیون عمران رفته است. در تلاشیم هم تونل صدر - نیایش و هم دوطبقه کردن بزرگراه صدر را به صورت همزمان اجرا کنیم.

وی در مورد اجرای طرح زوج و فرد و افزایش محدوده این طرح گفت: در کل با هرگونه محدودیتی که بعد نتوانیم به دنبال آن کار ایجابی کنیم و زیرساختهای مناسب را نداشته باشیم مخالف هستیم. وقتی محدوده زوج و فرد را توسعه می دهیم باید قبل از هر چیز پیش بینی توسعه حمل و نقل عمومی را کرده باشیم که مردم بدانند اگر مجاز به تردد با خودروی شخصی خود نیستند حداقل وسایل نقلیه عمومی را برای رفتن به مقصدشان در اختیار دارند. در مجموع با زوج و فرد و گران شدن بنزین مشکل آلودگی هوا حل نمی‌شود.