آخرین تغییرات برنامه سینماهای جشنواره فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه 18 بهمن‌ماه به جای فیلم "33 روز" به کارگردانی جمال شورجه، در سالن اول پردیس سینمایی ملت فیلم "نسیان" ساخته احمدرضا معتمدی، در سالن دو این پردیس فیلم "سعادت‌آباد" به کارگردانی مازیار میری و در سینما استقلال فیلم "راه آبی ابریشم" ساخته محمدرضا بزرگ‌نیا به نمایش در می‌آید.

به جای فیلم "آسمان محبوب" ساخته داریوش مهرجویی، در سالن دوم موزه سینما، سالن اول سینما جوان و سینما فرهنگ یک، فیلم "برف روی شیروانی داغ" محمدهادی کریمی به نمایش در می‌آید و سینما فرهنگ دو به ‌جای این فیلم، فیلم "خانه امن است" ساخته ناصر رفایی را نمایش می‌دهد.

همچنین به جای فیلم "اسب حیوان نجیبی است" ساخته عبدالرضا کاهانی در دو سالن سینما بهمن فیلم "علفزار" و در سایر سالن‌های نمایش دهنده آثار جشنواره فیلم "خیابان بیست و چهارم" به کارگردانی سعید اسدی اکران می‌شود.به ‌جای فیلم "سیب و سلما" به کارگردانی حبیب‌الله بهمنی در تمام سینماها فیلم "آقا یوسف" آخرین ساخته دکتر علی رفیعی اکران می‌شود.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از تاریخ 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.