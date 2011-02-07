به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور گسترش همکاری های علمی و بینالمللی با دانشگاه اسلامی، دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه دولتی قازان جمهوری تاتارستان کشور فدراسیون روسیه، هیئتی پنج نفره از مسئولان دانشگاه بین المللی به سرپرستی ریاست دانشگاه از امروز تا 23 بهمن ماه به مدت 6 روز عازم روسیه هستند.
در این سفر، علاوه بر امضای تفاهمنامههایی جهت همکاری های علمی، پژوهشی و فرهنگی با دانشگاه های مذکور، نشست علمی نیز در خصوص ارائه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب با حضور نمایندگان این دانشگاه در دانشگاه دولتی قازان برگزار می شود.
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