به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور گسترش همکاری های علمی و بین‌المللی با دانشگاه اسلامی، دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه دولتی قازان جمهوری تاتارستان کشور فدراسیون روسیه، هیئتی پنج نفره از مسئولان دانشگاه بین المللی به سرپرستی ریاست دانشگاه از امروز تا 23 بهمن ماه به مدت 6 روز عازم روسیه هستند.

در این سفر، علاوه بر امضای تفاهم­نامه­هایی جهت همکاری های علمی، پژوهشی و فرهنگی با دانشگاه های مذکور، نشست علمی نیز در خصوص ارائه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب با حضور نمایندگان این دانشگاه در دانشگاه دولتی قازان برگزار می شود.