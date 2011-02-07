  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۱۹

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه امام‌خمینی و دانشگاه قازان

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه امام‌خمینی و دانشگاه قازان

مسئولان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از امروز 18 بهمن به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه قازان تاتارستان عازم کشور روسیه می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور گسترش همکاری های علمی و بین‌المللی با دانشگاه اسلامی، دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه دولتی قازان جمهوری تاتارستان کشور فدراسیون روسیه، هیئتی پنج نفره از مسئولان دانشگاه بین المللی به سرپرستی ریاست  دانشگاه از امروز تا 23 بهمن ماه به مدت 6 روز عازم روسیه هستند.

در این سفر، علاوه بر امضای تفاهم­نامه­هایی جهت همکاری های علمی، پژوهشی و فرهنگی با دانشگاه های مذکور، نشست علمی نیز در خصوص ارائه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب با حضور نمایندگان این دانشگاه در دانشگاه دولتی قازان برگزار می شود.

کد مطلب 1248052

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها