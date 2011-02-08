"چاپیاره"در محاصره مشکلات بهداشتی بی دفاع ماند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وضعیت جوی های شهری، وضعیت نامناسب کشتارگاه، وجود دامداریها در داخل شهر، کلرزنی نامناسب مخازن آب شرب روستایی، وجود مواد غذایی تاریخ گذشته در واحدهای صنفی، وضعیت نامناسب عرضه مواد خوراکی در هفته بازار و میدان دواب، عدم جمع آوری زباله های روستاها، عرضه گوشت قرمز و مرغ تاریخ گذشته بخشی از این مشکلات است که مردم چایپاره روزانه با آنها دست و پنجه نرم می کنند.

در این میان نهادهای ذیربط نیز با صدور گزارش اخطاریه و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت مشغول مقصر جلوه دادن ارگان دیگری هستند این در حالی است که نه تنها مشکلات منطقه حل نمی شود بلکه روز به روز بر حاد شدن وضعیت بهداشتی این شهرستان افزوده می شود.

تاکنون برگزاری جلسات کارگروه بهداشت و امنیت غذایی این شهرستان نیز به صدور هشدارهای بهداشتی بسنده کرده و اقدامی عملی برای رفع این مشکلات انجام نداده اند.

وضعیت بهداشتی را بهبود بخشید یا استعفا کنید

فرماندار چایپاره در جلسه اخیر کارگروه بهداشت و امنیت غذایی این شهرستان با انتقاد شدید از عدم بی توجهی به وضعیت بهداشتی این شهرستان، به اعضای کارگروه بهداشت چایپاره هشدار داد و اعلام کرد: یا وضعیت بهداشتی را بهبود بخشید و یا اینکه استعفا کنید.

مجید هاشمی با دادن فرصت 1.5 ماه به اعضای کارگروه بهداشت این شهرستان نسبت به بهبود وضعیت بهداشتی گفت: اعضای کارگروه بهداشت تا اول اسفند ماه فرصت دارند این مشکلات را بر طرف کنند.

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این مقام مسئول با تاکید بر تسریع در روند خدمات رسانی در بخش بهداشتی به مردم اظهار داشت: دو سال است در مورد وضعیت نامناسب بهداشت شهرستان از جمله وضعیت جویهای شهری، وضعیت نامناسب کشتارگاه، وجود دامداریها در داخل شهر، کلرزنی نامناسب مخازن آب شرب روستایی، وجود مواد غذایی تاریخ گذشته در واحدهای صنفی، وضعیت نامناسب عرضه مواد خوراکی در هفته بازار و میدان دواب، عدم جمع آوری زباله های روستاها، عرضه گوشت قرمز و مرغ تاریخ گذشته هشدارهای لازم داده شده، اما تا کنون اقدام عملی برای حل این معضلات بهداشتی اندیشیده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اداره آبیاری و شهرداری ظرف 48 ساعت باید تفاهمنامه حل مشکل لایروبی این انهار را امضا و به فرمانداری ارجاع دهند.

چایپاره شبکه بهداشت و درمان ندارد

فرماندار چایپاره در تکمیل بررسی روند وضعیت بهداشتی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود تبدیل شدن این منطقه به شهرستان هنوز در این شهرستان شبکه بهداشت و درمان ایجاد نشده است.

هاشمی با گلایه از بی توجهی مسئولان استانی از جمله دانشگاه علوم پزشکی استان به وضعیت بهداشتی این شهرستان گفت: تاکنون بارها تذکرات کتبی و شفاهی متعددی به دانشگاه علوم پزشکی استان و شهرستان خوی در این خصوص و نیز شهرداری و شورای شهر چایپاره ارسال شده ولی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

فرماندار چایپاره با بیان اینکه از سال گذشته و روی کار آمدنم به عنوان فرماندار بارها به مراجع ذیربط در خصوص مشکلات بهداشتی این شهرستان هشدار داده ام افزود: در جلسه اخیر کارگروه بهداشت و امنیت غذایی به تمامی مسئولان متولی امر تا اول اسفند ماه نسبت به ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات در این بخش فرصت و زمان داده شده در غیر اینصورت برخورد قاطع خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه 69 روستای این شهرستان زیرپوشش سه مرکز بهداشتی درمانی و 14 خانه بهداشت قرار دارند به وضعیت نامناسب بهداشت در بعضی از اماکن میداندوآب و بازار هفتگی، سرویسهای بهداشتی عمومی شهر، جایگاه نامناسب زباله شهری اشاره و بر لزوم حل این مشکلات تاکید کرد.

تامین 25 درصد شاخص های سلامت برعهده بهداشت و درمان است!

مدیرشبکه بهداشت و درمان خوی در خصوص مشکلات بهداشتی شهرستان چایپاره که زیر نظر این شهرستان قرار دارد اظهارداشت: در تعریف سلامت، تامین 25 درصد از شاخص های سلامت برعهده بهداشت و درمان است مابقی باید توسط سایر ارگانهای بخش خصوصی و دولتی از جمله شهرداری، دامپزشکی، آموزش و پرورش و... و نیز مردم باید تامین و رعایت شود.

جواد گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با تایید وجود مشکلات عدیده بهداشتی در شهرستان چایپاره بیان داشت: در بحث مشکل بهداشتی جوی های آب این شهرستان که از حوزه مسئولیت شهرداری است شبکه بهداشت و درمان تنها نقش هشدار و گزارش دهی دارد که در این خصوص بارها تذکرات لازم به شهرداری چایپاره داده شده ولی تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

وی عدم دقت نظر مسئولان ذیربط را از دلایل مشکلات بهداشتی در این شهرستان عنوان کرد و گفت: در زمینه عرضه گوشت های تاریخ گذشته نیز شبکه دامپزشکی این شهرستان باید پاسخگو باشد.

گلشنی با بیان اینکه عرضه مواد تاریخ مصرف گذشته در واحدهای صنفی از مشکلات حوزه بهداشت و درمان است اظهارداشت: متاسفانه با توجه به اینکه شهرستان چایپاره فاقد شبکه بهداشت و درمان است، نظارت بر مسایل بهداشتی از طریق ارسال یک نفر کارشناس از شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوی صورت می گیرد که به دلیل بعد مسافت طولانی امکان نظارت کامل وجود ندارد.

شبکه بهداشت و درمان چایپاره تا عید سال 90 راه اندازی می شود

این مقام مسئول با بیان اینکه تا عید امسال شبکه بهداشت و درمان چایپاره راه اندازی می شود افزود: با ایجاد این مرکز مشکلات بهداشتی و درمان تا حد زیادی برطرف می شود.

گلشنی در ادامه به سایر مشکلات بهداشتی چایپاره اشاره و خاطرنشان کرد: در خصوص مشکل بهداشتی در هفته بازار این شهرستان شبکه بهداشت و درمان خوی تنها ارگانی است که بیشتر هشدارهای بهداشتی را داده اما در این زمینه نیز به دلیل مخالفت های صورت گرفته کاری صورت نگرفته است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان خوی با انتقاد شدید از وضعیت بسیارنامناسب بهداشتی در هفته بازار چایپاره اعلام کرد: متاسفانه در مقابل اخطار و هشدارهای بهداشتی بحث اقتصاد و اشتغال در این منطقه مطرح می شود که این امر امکان برخورد را از نهادهای متولی امر بهداشت سلب می کند.

گلشنی با تاکید بر اینکه در زمینه تامین بهداشت و سلامت مردم همه ارگانها و نهادها باید تعامل و همکاری داشته باشند ادامه داد: در بحث بهداشت در هفته بازار چایپاره بحث ضربه بر پیکره اقتصاد این منطقه مطرح می شود.

وی در خصوص عدم جمع آوری بهداشتی پسماند نیز در این منطقه گفت: در این خصوص نیز شبکه بهداشت و درمان قوه اجرایی ندارد ولی به دلیل نقش ارشادی و تذکری تاکنون بارها به دهیاری، اعضای شورای روستاها هشدارهای لازم داده شده است.

گلشنی از راه اندازی 12 خانه و مرکز بهداشتی در خوی و چایپاره همزمان با دهه فجر خبرداد و گفت: هم اکنون 290 روستای دارای سکنه در شهرستانهای چایپاره و خوی وجود دارد که 140 خانه و مرکز بهداشتی در این مناطق خدمات رسانی می کند.

شهرداری چایپاره توان مالی حل مشکلات بهداشتی را به تنهایی ندارد

بهروز عبدالله زاده، شهردار چایپاره نیز با بیان اینکه حل بسیاری از مشکلات بهداشتی شهر نیازمند همکاری سایر ادارات و ارگانها است، گفت: علاوه بر اینکه شهرداری توان مالی حل مشکلات بهداشتی را به تنهایی ندارد سایر ادارات نیز همکاری لازم را با شهرداری نمی کنند که لازمه آن همکاری تمام مسئولان است.

برخی از روستاهای چایپاره مشکل آب شرب دارد

مسئول امور دهیاریها و شوراهای چایپاره با اشاره به اینکه برخی از روستاهای چایپاره با مشکل آب شرب بهداشتی روبه رو هستند بیان داشت: فرسوده بودن شبکه های آبرسانی و رسوبگذاری لوله ها سبب ایجاد مشکلاتی در امر آبرسانی به روستاها شده است.

حسین نجفی صبح در جلسه اخیر بررسی مسائل و مشکلات آب شرب روستاهای شهرستان چایپاره با بیان اینکه در زمان بخش بودن در این شهرستان نمایندگی آب و فاضلاب روستایی و امکانات کامل و نیروی انسانی ماهر دایر بود، گفت: پس از ارتقای بخش شهرستان، اداره آب و فاضلاب روستایی خوی این نمایندگی را منحل و امکانات را به شهرستان خوی انتقال داد.

وی یادآورشد: بیش از 30 هزار نفر از مردم روستاهای این شهرستان را در مشکل قرار داده که پس از پیگیریهای مکرر فقط یک نفرکارشناس را بدون هیچگونه امکانات فنی و بدون اختیار تصمیم گیری در اتاقی که فرمانداری تامین کرده دو روز در هفته مستقر کرده که جوابگوی مشکلات مردم نیست.

بخشدار بخش حاجیلار نیز به بیان مشکلات حوزه کاری خود اشاره کرد و عنوان کرد: اکثر منابع بتونی آب روستاها بدون حفاظ و قفل به حال خود رها شده که امکان ایجاد مشکل بهداشتی در آنها وجود دارد.

محرم رضالو همچنین با بیان اینکه مشکل رسوب و ترکیدگی لوله های پلیاتیلن در مجتمع آبرسانی محور تاج خاتون اهالی 9 روستا این محور را با مشکل اساسی مواجه کرده، بر لزوم حل این مشکل تاکید کرد.

مسئول و کارشناس آب و فاضلاب روستایی چایپاره نیز در این جلسه عنوان کرد: از مجموع 76 روستای این شهرستان 67 روستا دارای آب شرب لولهکشی است و 39 روستا نیز زیرپوشش این اداره هستند.

محرم زینا لزاده کمبود امکانات، نیروی انسانی و نبود اداره در این شهرستان را از عمده مشکلات آب و فاضلاب روستایی در این شهرستان عنوان کرد.

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امید می رود مسئولان با تسریع در روند خدمات رسانی بهداشتی پس از گذشت دو سال در زمینه تامین و بهبود سلامت مردم گام هایی بردارند چرا که عدم توجه در سالهای آتی خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری را درپی خواهد داشت.

چایپاره یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است. بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۵ جمعیت این شهرستان 42 هزار و ۵۹۰ نفر است.

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گزارش: سکینه اسمی



