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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

رباط پشت بادام لرزید

رباط پشت بادام لرزید

یزد - خبرگزاری مهر: زلزله‌ ای به بزرگی سه ریشتر رباط پشت بادام یزد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، زلزله ‌ای به بزرگی سه ریشتر ساعت 12 و 24 دقیقه امروز رباط پشت بادام در جاده یزد - طبس را لرزاند.

این زلزله در طول جغرافیایی 55.25 و عرض جغرافیایی 33.08 به وقوع پیوسته است.

زلزله امروز رباط پشت بادام در عمق پنج کیلومتری رخ داده و تاکنون خسارتی از آن گزارش نشده است.

در طول ماه گذشته این برای چندمین بار است که در رباط پشت بادام زلزله به وقوع پیوسته است.

یزد روی گسل زلزله قرار دارد و روزانه به طور متوسط پنج زلزله کوچک و بزرگ در نقاط مختلف این استان به وقوع می ‌پیوندد.

کد مطلب 1248054

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