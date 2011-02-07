به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری باشگاه پرسپولیس که قرار بود از ساعت 13 در سالن آمفی تئاتر شهرداری منطقه 9 تهران برگزار شود با نیم ساعت تاخیر در این محل آغاز شد. در ابتدا حبیب کاشانی از بابت تاخیر به وجود آمده در برگزاری این نشست خبری از خبرنگاران عذرخواهی کرد و آن را ناشی از ترافیک و شلوغی خیابان ها دانست!

خبرنگاری در ابتدا از حبیب کاشانی پرسید آیا باشگاه پرسپولیس در خصوص زمان برگزاری شهرآورد هفتادم شهر تهران در زمان تعطیلات عید نوروز اعتراض دارد که سرپرست باشگاه پرسپولیس در پاسخ گفت: با توجه به اینکه تیم های لیگ برتری تعطیلاتی ناخواسته و 38 روزه را به تازگی پشت سر گذاشته اند سازمان لیگ در فرصت اندک باقی مانده باید شرایط را برای برگزاری مسابقات لیگ برتر و جام حذفی فراهم آورد و این در حالی است که برای برنامه ریزی این رقابتها باید حضور 4 تیم ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا را نیز مد نظر قرار دهد با این شرایط تیم ها باید به نحو احسن با سازمان لیگ همکاری کرده و نهایت تلاش خود را به عمل آورند که این رقابتها در زمان خود به اتمام رسیده و تماشاگران فوتبال شاهد رقابتهایی داغ و جذاب باشند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس همچنین با ابراز خرسندی و رضایت از عملکرد این تیم در تعطیلات نیم فصل گفت: بعضا از ما سئوال می کنند چرا اردوهای تیم پرسپولیس به جای دبی و ترکیه در کیش برپا نشده است ما از ابتدای فصل جاری تا به امروز سه اردوی داخلی در شهرهای سرعین ، مشهد و کیش برپا کرده ایم باید عرض کنم اردوهای ما در ترکیه و امارات از ماهها قبل هماهنگی شده بود و ما در این دو کشور اردو برپا نکردیم چرا که برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی و شرکت در تورنمنت های دوستانه دعوت شده بودیم.

وی با تاکید بر اینکه زمان و مکان سفر پرسپولیس به امارات و ترکیه به انتخاب مسئولان این باشگاه نبوده، افزود: باشگاه پرسپولیس از میان 18 باشگاه لیگ برتری ایران به این دو رویداد مهم دعوت شده بود و این در حالی بود که در زمان حضور تیم پرسپولیس در کشور ترکیه تیم های سپاهان، استقلال، استیل آذین و تراکتورسازی نیز در این کشور حضور داشتند این برای اولین بار بود که تیم پرسپولیس در تورنمنتی شرکت می کرد که برای ورود به این رقابتها 30 هزار دلار حق ورودی دریافت کرد برای برگزاری بازی با تیم های اروپایی حتی یک ریال هم پرداخت نکرد و با دریافت 50 هزار دلار حق اسپانسرینگ به کشور بازگشت.

کاشانی با تاکید بر اینکه نداشتن امکانات کافی و نبود حریف تدارکاتی از دلایل عدم استقبال تیم های ایرانی به برگزاری اردو در جزیره کیش است، گفت: ما به دبی دعوت شدیم و سه بازی با تیم های بزرگ اروپایی انجام دادیم شاید اگر مربی دیگری غیر از علی دایی سرمربی پرسپولیس بود این ریسک را نمی پذیرفت که با تیم های بزرگ بازی کند ما در دبی با تیم اسپارتا پراگ جمهوری چک بازی کردیم تیمی که پیش از این نه تیم های باشگاهی ما بلکه تیم ملی ایران با آن تیم روبرو شده بود ما با تیم های اسم و رسم دار و قهرمان اروپا بازی کردیم.

کاشانی خاطرنشان کرد: برای برگزاری بازی خداحافظی کریم باقری از تیم اتلتیکو مادرید اسپانیا دعوت به عمل آوردیم. این تیم برای سفر به ایران یک میلیارد تومان از ما درخواست کرد شاید اگر قرار بود با هر کدام از این تیم هایی که در امارات بازی کردیم در کشورمان روبرو شویم چیزی در حدود 500 میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه را متقبل می شدیم ما سه بازی در امارات برگزار کردیم بدون اینکه یک ریال پول بدهیم و بازیهایمان از 36 شبکه دنیا به صورت زنده پخش شد. عایدی ما از سفر به امارات و ترکیه هم بالا رفتن اعتماد به نفس بازیکنان و پیشرفت تیم در ابعاد تاکتیکی و تکنیکی بود که نمود آن را در دیدار این هفته دیدیم.

وی در ادامه مدعی شد که تیم پرسپولیس برای اولین بار سه حضور بین المللی داشته و در پاسخ به خبرنگاری که گفت وجود علی دایی باعث شده که تیم پرسپولیس به تورنمنت های ترکیه و امارات دعوت شود گفت: بی شک دایی از بزرگترین افتخارات فوتبال ایران است که نمی شود به هیچ عنوان این موضوع را رد کرد. علی دایی شخصیتی است که در کمیته فنی فیفا حضور دارد و تمام دنیا او را می شناسند قطعا حضور علی دایی در تیم پرسپولیس این موضوع را تقویت کرده که باشگاه ما به تورنمنت های مهم بین المللی دعوت شود اما نباید از کنار نام پرسپولیس به سادگی عبور کنید.

وی ادامه داد: پرسپولیس باشگاهی است با 40 سال قدمت که نمی توان از کنار نام این باشگاه و هوادارانش به سادگی عبور کرد. باشگاه پرسپولیس فقط به خاطر نامش و بزرگی اش به این رقابتها دعوت شده است تیمی ریشه دار که در دنیا میلیون ها هوادار دارد و نامی مطرح است.

حبیب کاشانی همچنین در خصوص کنار گذاشتن شیث رضایی از فهرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در ماههای گذشته اتفاقاتی افتاد که همه شما از آن مطلع هستید و من نمی خواهم این موضوعات را کالبد شکافی کنم. شیث بازیکنی بزرگ است که از نظر فنی قابلیت های بالایی دارد . من شیث رضایی را دوست دارم همانطور که علی دایی هم او را دوست دارد او بازیکنی با قابلیت های بالاست که هر تیمی به وجودش نیاز دارد شما قطعا بدانید اگر برای شیث رضایی اتفاقی بیفتد من علی دایی و آقای خوردبین بدو بدو به دنبال حل مشکل او خواهیم بود. ما با شیث رضایی اختلاف داریم و اختلافمان هم فنی است.

وی ادامه داد: من اعتقاد دارم شیث توانایی هایی دارد که نمی خواهد یا نمی تواند آنها را بروز دهد در حال حاضر سرمربی ما تشخیص داده که این بازیکن را از فهرست تیم کنار بگذاریم در تیم ما سرمربی تصمیم گیرنده اصلی است و او صلاح دانسته که شیث را در اختیار کمیته فنی بگذارد کمیته فنی باشگاه هم در هفته آینده تشکیل جلسه داده و به این موضوع رسیدگی می کند.

کاشانی همچنین تصریح کرد: این حرف ها درست نیست که می گویند دایی شیث را اخراج کرده و کاشانی موافق این اخراج نیست. من این اقدام علی دایی را کاملا حرفه ای می دانم و با این شیث را دوست دارم اما اعتقاد دارم پرسپولیس برای همه ما باید از همه چیز مهمتر باشد و ما نام تیم پرسپولیس را بر همه چیز ترجیح می دهیم.