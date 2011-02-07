کامبوج خواستار جلسه شورای امنیت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، هون سن نخست وزیر کامبوج در درخواست خود از شورای امنیت سازمان ملل تهاجم تایلند به کامبوج را تهدیدی برای صلح و ثبات برای منطقه عنوان کرده است.

اما سخنگوی دولت تایلند این اتهامات را رد کرد و گفت: این کشور سیاست شفاف و مشخصی دارد و به هیچ کشور دیگری حمله نمی کند.

به گفته سخنگوی ارتش تایلند نیز درگیریها در روز یکشنبه نسبت به 2 روز گذشته تشدید شده و 10 تن از سربازان در این درگیریها مجروح شده اند.

بخشی از ساختمان معبد پریه ویهیر بر اثر آتش توپخانه ای روز یکشنبه ارتش تایلند تخریب شده است.

درگیریها از جمعه گذشته تا کنون جان پنج نفر را گرفته است و هزاران روستایی از محل درگیریها تخلیه شده اند.

از زمانی که کامبوج در سال 2008 موفق شد عنوان میراث جهانی را برای این معبد به دست آورد تنشها در این منطقه افزایش یافته است.

دادگاهی بین المللی در سال 1962 حکم داد که این معبد متعلق به کامبوج است با این حال ورودی اصلی آن در تایلند قرار دارد و هر دو کشور مدعی مالکیت ناحیه اطراف آن هستند.

تنشهای جدید بین دو کشور پس از محکومیت دو عضو جنبش ملی گرای تایلند به جرم جاسوسی به 8 سال زندان افزایش یافته است.

این 2 تن در میان 7 سیاستمدار و فعال تایلندی بودند که در ماه دسامبر پس از ورود به ناحیه مرزی مورد مناقشه، دستگیر و متهم به ورود غیرقانونی شدند.