پایگاه هوایی مایه آرامش مردم جنوب ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در نشست با فرماندهان و کارکنان پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر با بیان اینکه نیروی هوایی پیشگام در پیوستن به صف انقلاب اسلامی بود، اظهار داشت: ارتش ایران از همان ابتدای انقلاب صف خود را از استکبار جدا کرد که نیروی هوایی در این زمینه پیشگام شد .

وی افزود: برخی از افسران پایگاه هوایی شهید یاسینی با لباس نظامی در تظاهرات مردم علیه رژیم ستمشاهی حضور پیدا می کردند که این امر نشان از دین مداری و ولایت پذیری این نیرو است.

فرمانده پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر نیزگفت: این پایگاه در هشت سال دفاع مقدس 120 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد و اکنون هم با تمام وجود از این آب و خاک و آرمانهای امام و شهیدان دفاع می کنیم .

امیر هادیان ایمان و ولایت مداری عامل پیوستن نیروی هوایی به سیل خروشان حرکت انقلابی مردم ایران در سال 57 عنوان کرد و اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرماندهان عالی رتبه ارتش از بین افرادی انتخاب می شدند که وابستگی خاصی به کشورهای استعمارگر داشته باشند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرماندهان ارتش جزو متعهدترین و متخصص ترین افراد و وفادار به آرمانهای نظام اسلامی هستند .

وی اضافه کرد: امروز ارتش بدون حضور مستشاران خارجی در دفاع از مرزهای کشور می کوشد .