ثبت نام مسکن معلولین و مددجویان بهزیستی زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرپرست بهزیستی استان زنجان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: براساس مصوبه آخرین جلسه ستاد مسکن مددجویان به ریاست سرپرست سازمان بهزیستی کشور مرحله سوم فراخوان عمومی ثبت نام اینترنتی معلولین و مددجویان شروع شده است.

عباسعلی خلدی افزود: ثبت نام از ۱۲ بهمن آغاز شده و تا ۲۲ بهمن ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

خلدی با اشاره به ثبت نام اینترنتی واجدین شرایط اظهار داشت: واجدین شرایط می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی www.maskan.behzisti.net در سراسر کشور ثبت نام نمایند.

وی افزود: کلیه افراد تحت پوشش متاهل و یا سرپرست خانوار فاقد مسکن، معلولین مجرد بالای ۲۰ سال سن فاقد مسکن و زنان و دختران خود سرپرست بالای ۳۵ سال سن فاقد مسکن می توانند در این مرحله ثبت نام نمایند.

سرپرست بهزیستی استان زنجان خاطر نشان کرد: در این مرحله صرفاً قابلیت ثبت نام جهت سه گروه از مددجویان جامعه هدف بهزیستی فراهم شده است.

خلدی یادآور شد: مددجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مددکاران خود مراجعه نمایند.

