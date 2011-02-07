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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۵

ثبت نام مسکن معلولین و مددجویان بهزیستی زنجان آغاز شد

ثبت نام مسکن معلولین و مددجویان بهزیستی زنجان آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: ثبت نام مرحله سوم مسکن معلولین و مددجویان تحت پوشش بهزیستی که متقاضی مسکن هستند همزمان با ایام الله دهه فجر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرپرست بهزیستی استان زنجان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: براساس مصوبه آخرین جلسه ستاد مسکن مددجویان به ریاست سرپرست سازمان بهزیستی کشور مرحله سوم فراخوان عمومی ثبت نام اینترنتی معلولین و مددجویان شروع شده است.

عباسعلی خلدی افزود: ثبت نام از ۱۲ بهمن آغاز شده و تا ۲۲ بهمن ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

خلدی با اشاره به ثبت نام اینترنتی واجدین شرایط اظهار داشت: واجدین شرایط می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی www.maskan.behzisti.net در سراسر کشور ثبت نام نمایند.

وی افزود: کلیه افراد تحت پوشش متاهل و یا سرپرست خانوار فاقد مسکن، معلولین مجرد بالای ۲۰ سال سن فاقد مسکن و زنان و دختران خود سرپرست بالای ۳۵ سال سن فاقد مسکن می توانند در این مرحله ثبت نام نمایند.

سرپرست بهزیستی استان زنجان خاطر نشان کرد: در این مرحله صرفاً قابلیت ثبت نام جهت سه گروه از مددجویان جامعه هدف بهزیستی فراهم شده است.

خلدی یادآور شد: مددجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مددکاران خود مراجعه نمایند.
 

کد مطلب 1248061

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