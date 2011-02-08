محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ایران پس از گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: کشور ما در 32 سال گذشته در حوزه بین الملل همواره حرکتی رو به جلو داشته است و پیام جمهوری اسلامی نیز به دلیل حوادث گوناگون در اشکال مختلف به اطلاع جهانیان رسیده است.

وی ادامه داد: امروز شاهد آثار پیام انقلاب در نقاط مختلف دنیا هستیم و برخلاف تلاش مخالفان جمهوری اسلامی، پیام انقلاب ما از آمریکای لاتین تا شرق آسیا، خاورمیانه ، آسیای میانه و آفریقا کشیده شده است و شاهد همراهی ملت ها و دولت ها با اراده ملت بزرگ ایران هستیم.

نماینده مردم تبریز اظهارداشت: تمامی تلاش های امریکا علیه ایران از جمله تحریم ها، فشارهای سیاسی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی و مسائل هسته ای ایران و جنگ تحمیلی موجب شد تا دنیا با ایده ها و ارمان های نظام جمهوری اسلامی آشنا شود و ارزش های انقلاب اسلامی را بشناسد.

فرهنگی گفت: حضور فعال ایران در مسائل منطقه مانند موضوعات غزه و لبنان از جمله موارد دیگری بود که برخلاف اراده دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران و ایدهای آن به جهانیان معرفی شد.

وی با اشاره به خیزش ملت های عرب در هفته های اخیر گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در روندی موفقیت امیز حرکت خود را ادامه داده است و از این رو شاهد تحولات اخیر ملت های عربی در منطقه هستیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحقق دستاوردهای اولیه انقلاب در 32 سال گذشته گفت: شعارهای اولیه انقلاب مانند استقلال، ازادی، مردم سالاری و ارزش های اسلامی محقق شده است و آنچه که مردم در ان زمان می خواستند از جمله حرکت به سمت عدالت، توسعه و پیشرفت کشور در حوزه های علمی، اقتصادی، عمرانی و اجتماعی از دیگر موفقیت هایی است که به ان دست یافته ایم.