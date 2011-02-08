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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۷

فرهنگی در گفتگو با مهر:

خیزش ملت‌های عرب ادامه حرکت موفق انقلاب اسلامی است

خیزش ملت‌های عرب ادامه حرکت موفق انقلاب اسلامی است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: خیزش ملت های عرب که در هفته های اخیر شاهد ان هستیم ادامه حرکت موفقیت امیز نظام جمهوری اسلامی است.

محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ایران پس از گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: کشور ما در 32 سال گذشته در حوزه بین الملل همواره حرکتی رو به جلو داشته است و پیام جمهوری اسلامی نیز به دلیل حوادث گوناگون در اشکال مختلف به اطلاع جهانیان رسیده است.

وی ادامه داد: امروز شاهد آثار پیام انقلاب در نقاط مختلف دنیا هستیم و برخلاف تلاش مخالفان جمهوری اسلامی، پیام انقلاب ما از آمریکای لاتین تا شرق آسیا، خاورمیانه ، آسیای میانه و آفریقا کشیده شده است و شاهد همراهی ملت ها و دولت ها با اراده ملت بزرگ ایران هستیم.

نماینده مردم تبریز اظهارداشت: تمامی تلاش های امریکا علیه ایران از جمله تحریم ها، فشارهای سیاسی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی و مسائل هسته ای ایران و جنگ تحمیلی موجب شد تا دنیا با ایده ها و ارمان های نظام جمهوری اسلامی آشنا شود و ارزش های انقلاب اسلامی را بشناسد.

فرهنگی گفت: حضور فعال ایران  در مسائل منطقه مانند موضوعات غزه و لبنان از جمله موارد دیگری بود که برخلاف اراده دشمنان  نظام جمهوری اسلامی ایران و ایدهای آن به جهانیان معرفی شد.

وی با اشاره به خیزش ملت های عرب در هفته های اخیر گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در روندی موفقیت امیز حرکت خود را ادامه داده است و از این رو شاهد تحولات اخیر ملت های عربی در منطقه هستیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحقق دستاوردهای اولیه انقلاب در 32 سال گذشته گفت: شعارهای اولیه انقلاب مانند استقلال، ازادی، مردم سالاری و ارزش های اسلامی محقق شده است و آنچه که مردم در ان زمان می خواستند از جمله حرکت به سمت عدالت، توسعه و پیشرفت کشور در حوزه های علمی، اقتصادی، عمرانی و اجتماعی از دیگر موفقیت هایی است که به ان دست یافته ایم. 

کد مطلب 1248062

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