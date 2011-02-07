نخستین همایش سراسری هم اندیشی راویان دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "همایش سراسری هم اندیشی راویان دفاع مقدس" به منظور سازماندهی، تقریب روایت و ایجاد همدلی و هماهنگی میان راویان سازمانهای مختلف با حضور صاحب نظران و راویان پیشکسوت و مسئولان مربوطه برگزار می شود.

این همایش که با سخنرانی سردار علی فضلی و سردار میرمحمد باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس همراه خواهد بود، در روز چهارشنبه 20 بهمن ماه سال جاری از ساعت 8 تا 17:30 در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود.

بر اساس این گزارش؛عملیات عظیم فرهنگی راهیان نور از دو ماه گذشته با حضور کاروانهای دانش آموزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور آغاز شده و از اول اسفند تا نیمه فروردین ماه سال آینده با حضور دانشجویان و اقشار مختلف مردم به طور چشمگیر در کربلای ایران به اوج خود می رسد.