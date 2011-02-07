12 پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر شرکت توزیع برق شهرستان بیرجند ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه برق رسانی و روشنایی بلوار مسافر بیرجند، از بهره برداری از 10 پروژه برقرسانی و روشنایی به صورت همزمان در این شهرستان خبر داد و گفت: این تعداد با اعتباری بالغ بر 674 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

احمد برزگر اضافه کرد: با اجرای این تعداد پروژه بالغ بر یک هزار و 754 خانوار از مزایای ای طرح بهره مند شدند.

وی احداث شبکه معابر زمینی بلوار مسافر بیرجند، احداث شبکه معابر زمینی بلوار کارگران، تامین برق سایت مسکن مهر صدف، تامین برق سایت مسکن محرومین، تامین برق سایت طلاب، تامین برق مسکن مهر سایت اداری، تامین برق روستاهای منجگان، قنادان، هنگران و جمشید آباد را از جمله این پروژه عنوان کرد.

برزگر با اشاره به پیشرفت های چشمگیری برق رسانی در طی سه سال اخیر اشاره کرد و ادامه داد: افزایش 45 درصدی احداث پست های توزیع برق، 28 درصد در شبکه های فشار ضعیف، 24 درصد رشد در شبکه های فشار متوسط و سه برابر شدن اعتبارات این حوزه از جمله اقدامات سه سال اخیر بوده است.

وی در خصوص برق رسانی به مسکن مهر، تصریح کرد: در سال جاری بالغ بر یک میلیارد و 642 میلیون تومان در این زمینه هزینه شده است.

برزگر از واگذاری 851 انشعاب در راستای مسکن مهر در بیرجند خبر داد و گفت: در این راستا 54 دستگاه پست، توزیع 26 کیلومتر فشار ضعیف، 14 کیلومتری شبکه فشار متوسط انجام شده است.

وی همجنین در خصوص برق رسانی به روستاها، خاطر نشان کرد: تعداد 24 روستا و شهرک روستایی با اعتبار بالغ بر 920 میلیون تومان به مرحله بهره برداری رسیده است.

برزگر همچنین از بهره برداری تعداد 283 پروژه از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و اظهار داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ ب 728 میلیون تومان اجرا شده است.

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان بیرجند در پایان یادآور شد: حجم کار انجام شده طی این مدت را 43 کیلیومتر فشار شبکه فشار ضعیف، 62 کیلومتر شبکه فشار متوسط، احداث تعداد 119 پست توزیع، و نصب 10 هزار و 245 دستگاه لوازم اندازه گیری بوده است.

ورود10دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی بیرجند

10 دستگاه اتوبوس اسکانیا به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بیرجند اضافه شد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند در این مراسم، اعتبار هزینه شده در راستای ورود این تعداد اتوبوس به حمل و نقل شهزری بیرجند را 651 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: از این مبلغ سه میلیارد و 71 میلیون تومان سهم دولت است.

وی قمیت هر اتوبوس را 144 میلیون توئمان عنوان کرد و بیان داشت: تا پایان ماه جاری 15 دستگاه اتوبوس اسکانیا دیگر نیز به مجموعه ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر فزوده خواهد شد.و

وی از افزایش 10 دستگاه مینی بوس به ناوگان حمل و نقل عمومی بیرجند در سال جاری خبر داد و افزود: قمیت هر مینی بوس 41 میلیون تومان است که از این مبلغ 25 میلیون تومان سهم شهر داری و مابقی سهم دولت است.

وی همچنین به میانگین جابجایی مسافر و تاثیرات هدفمندی یارانه ها در خدمات اتوبوس رانی اشاره کرد و گفت: میانگین جابجایی مسافر در دی ماه روزانه 56 هزار و 193 نفر و در آذر ماه 53 هزار و 264 نفر بوده است.

وی در پایان یاد آور شد: هم اکنون 148 دستگاه اتوبوس در سازمانی اتوبوسرانی بیرجند وجود دارد که تا پایان ماه به 163 دستگاه افزایش می یابد.

افتتاح پروژه باند دوم محور بیرجند سربیشه

همچنین امروز با حضور مسئولین پروژه باند دوم محور بیرجند - سربیشه به بهره برداری رسید.

مدیر کل راه و ترابری خراسان جنوبی در این مراسم اظهار داشت: جهت اجرای این پروژه راه سازی اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال هزینه شده است.

ابراهیم نصری طول کل محور را هشت هزار و 721 متر و عرض محور را 10.60 متر ذکر کرد و گفت: خاکبرداری 285 هزار متر مکعب، خاکریزی 273 هزار و 565 مترمکعب، بتن کاررفته هزار و 968 مترمکعب، آبروی لوله ‌ای و باکس 12 دستگاه و تعدادهفت دستگاه ابنیه فنی از جمله مشخصات این پروژه است.

در ادامه آسفالت راه روستایی کلاته میرعلی با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال به طول دو هزار و 800 متر وعرض آسفالت 5.5 متر به بهره برداری رسید.