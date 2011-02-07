آمریکا سوار موج تحولات منطقه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دهقانی در میزگرد بررسی تحولات منطقه که صبح دوشنبه در محل انجمن روزنامه نگاران مسلمان برگزار شد، ابتدا به آغاز حرکت های مردمی در تونس اشاره کرد و گفت: تحولات تونس هنوز تمام نشده و برای مشخص شدن نتیجه این تحولات باید منتظر بود.

وی با اشاره به تاریخچه ای از استقلال این کشور و روی کارآمدن بن علی در تونس گفت: دولتمردان تونسی با تلاش بر دین ستیزی، سنت ستیزی و حرکت به سمت غربی کردن و همچنین ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها در کشور سعی داشتند مشارکت مردمی را جلب کنند.

دهقانی در ادامه نظام های عربی را به 3 دسته تقسیم کرد که جمهوری، ملکی و کشورهایی که رژیم دوگانه پادشاهی دارند و گفت: تونس از جمله همین کشورهاست که نه به طور کامل پادشاهی بوده و نه جمهوری ولی با این اوصاف تقریبا درآمد ملی در این کشور بالا و بی سوادی بسیار کم است.

وی افزود: تونس از کشورهایی است که در صنعت توریسم حرفی برای گفتن دارد و از 10 میلیون جمعیت این کشور حدود 3.5 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند که در واقع یک رقم قابل توجه برای یک کشور عربی به شمار می رود.

وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر تونس گفت: در این تحولات حضور زنان و جوانان، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، نقش کاربران اینترنتی، ماهواره و موبایل، سرعت در تحولات و همچنین نقش اسلامگرایان بسیار بارز بود.

دهقانی حرکت مردمی در تونس را بیشتر نمادی ضد استبدادی عنوان کرد و گفت: مردم بیشتر به دنبال تغییر بن علی بودند.

وی در ادامه درباره تغییر و تحولات اخیر و نقش کشورهای غربی در این تغییر و تحولات نیز گفت: کشورهایی که به این تغییر و تحولات توجه داشتند به 3 قسمت تقسیم می شدند. اول کشورهایی که نگران دامن گیر شدن این تغییرات به خودشان بودند که آن را نمی پسندیدند، دوم کشورهایی که نحوه تغییر را قبول نداشته و به این شکل کنار گذاشتن بن علی را درست نمی دانستند و گروه سوم کشورهایی که هم از تغییر و هم از نحوه تغییر خرسند بودند.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان کنفرانس اسلامی ادامه داد: در تحولات اخیر کشورهای غربی برخلاف انقلاب اسلامی که نوعی دچار غافلگیری شده بودند متوجه کاهش نفوذ آمریکا و متحدانش بوده و افزایش نفرت از غرب را به خوبی حس می کردند. ضمنا نفوذ آمریکا نیز در خاورمیانه به خاطر سیاست های غلطش به شدت رو به کاهش گذاشته بود. علاوه بر آن مخالفان آمریکا نیز محبوبیت یافته بودند.

دهقانی گفت: این عامل به حمایت آمریکا از دیکتاتورهای منطقه و حرکت های ضداسلامگرایانه به زیان آمریکا، تشدید شده بود.

وی تاکید کرد: شاید بتوان گفت آنها به دنبال یک نوع اصلاح و رفرم سطحی در این کشورها بوده و تا حدودی با آزادی های محدود به مردم موافق بودند.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره به فرار رئیس جمهور تونس از این کشور، گفت: این اقدام به نظر یک حرکت اطلاعاتی از سوی غرب بود که مطالبات مردمی افزایش نیافته و حرکت از اسلامگرایی دور باشد.

وی سیاست آمریکا در خاورمیانه و جهان را به لحاظ تاکتیکی و نه استراتژیکی متفاوت با گذشته دانست و گفت: آمریکا بایستی کاری می کرد که رژیم صهیونیستی وابستگی بیشتری به این کشور پیدا کند. لذا در مورد این حرکت ها به فشار از بیرون روی آورد.

دهقانی در عین حال حرکت مردمی در این کشورها را اصیل عنوان کرد که در برخی موارد نیز مخالفت غرب را در پی نداشته است و گفت: آمریکا در تحولات اخیر منطقه سوار بر موجی شده است که دیکتاتور حذف شود ولی این حذف فرد به حذف کل نظام منجر نشود.

این کارشناس مسائل بین الملل، در ادامه تحولات مصر را عاملی بسیار مهم در منطقه و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت: به دلیل جایگاه مصر و نقش مصر در معادلات منطقه نگاه ها بیشتر معطوف به مصر شده است .

وی حرکت مردم مصر را توده ای و در عین حال اسلامگراتر عنوان کرد و گفت: این حرکت می تواند عنصر ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی قوی تری داشته باشد. لذا تردید بیشتری برای غرب وجود دارد که بتواند این حرکت را کنترل کند.

دهقانی نقش اخوان المسلمین را در تحولات اخیر مصر یکی از عواملی دانست که تردید غرب در رابطه با کنار گذاشتن مبارک را جدی تر می کند و گفت: با این اوصاف تغییر مبارک طی چند ماه آینده قطی بوده ولی در رابطه با نقش ارتش در آینده مصر باید با احتیاط تر تحلیل داشت.

وی در ادامه در رابطه با موضع ایران در قبال تحولات مصر و تونس گفت: شاید موضع قطعی و یکدستی در جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات منطقه نباشد ولی اینکه خواست مردم با کمترین تلفات به کرسی بنشیند مورد توافق همه بوده و خواست ما این است که قدرت های بزرگ در این تحولات دخالت نکرده و آن را به نفع خود مصادره نکنند.