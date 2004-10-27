كرمانشاه به دنبال پيروزي و صدرنشيني

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم كشتي پالايش و پخش كرمانشاه كه هفته گذشته توانست تيم پاس ، قهرمان فصل گذشته ليگ برتررا شكست دهد فردا در كرمانشاه ميزبان تيم جوانان سلام است. كرمانشاهي ها كه با پيروزي بر پاس اينك روحيه اي دو چندان گرفته اند قصد دارند در هفته اي كه تيم پاس در ليگ برتر غايب است با پيروزي بر تيم جوانان سلام به صدر جدول گروه A صعود كنند.

تيم كرمانشاه كه در هفته هاي گذشته ليگ برتر بسيار خوب ظاهر شده است به نظر نمي رسد در خانه خود و با حمايت بيش از 5 هزار تماشاگر ، مشكلي در برابر جوانان سلام داشته باشد. اما تيم جوانان سلام كه با كشتي گيران جوان خود بيش از پيروزي، به استعداديابي و سرمايه گذاري روي جوانان فكر مي كند، هر چند در هفته دوم ليگ برتر با شكست تيم آهن بافق شگفتي ساز ليگ برتر لقب گرفت ، اما هفته گذشته مقابل تيم نه چندان مدعي آدنيس خراسان شكست خورد تا جوانان اين تيم چوب كم تجربگي خود را بخورند.

تيم كشتي پالايش و پخش كرمانشاه با پيروزي قابل پيش بيني خود مقابل جوانان سلام با 16 امتياز تيمي ، بالاتر از تيم پاس و در صدر جدول رده بندي ليگ برتردرگروه A خواهد ايستاد.