مجموع بافتهای فرسوده شهر ایلام به 374 هکتار رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالله بهادری ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: مجموع بافت فرسوده تعیین شده در شهر ایلام 152 هکتار بوده که با توجه به اعلام کارشناسان اخیرا 222 هکتار به این میزان شده است.

وی ببان داشت: با احتساب بافت فرسوده قبلی در مجموع بافت فرسوده شهر ایلام به 374 هکتار افزایش رسیده است.

بهادری گفت: شهرداری براساس ماده 16 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن می‌تواند 50 درصد تخفیف صدور پروانه قائل شود.

وی افزود: علاوه بر این متقاضیان می‌توانند از تسهیلات بدون سپرده‌گذاری ساخت مسکن بهره‌مند شوند.

این مسئول عنوان کرد: مجموع تسهیلات پرداختی به ساخت مسکن در محدوده بافت فرسوده شهر ایلام 20 میلیون تومان اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از مزایای تسهیلات بافت فرسوده با مراجعه به شهرداری ایلام بهره‌مند شوند.







