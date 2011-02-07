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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

مجموع بافتهای فرسوده شهر ایلام به 374 هکتار رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: شهردار ایلام گفت: مجموع بافتهای فرسوده شهر ایلام به 374 هکتار رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالله بهادری ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: مجموع بافت فرسوده تعیین شده در شهر ایلام 152 هکتار بوده که با توجه به اعلام کارشناسان اخیرا  222 هکتار به این میزان شده است.

وی ببان داشت: با احتساب بافت فرسوده قبلی در مجموع بافت فرسوده شهر ایلام به 374 هکتار افزایش رسیده است.

بهادری گفت: شهرداری براساس ماده 16 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن می‌تواند 50 درصد تخفیف صدور پروانه قائل شود.

وی افزود: علاوه بر این متقاضیان می‌توانند از تسهیلات بدون سپرده‌گذاری ساخت مسکن بهره‌مند شوند.

این مسئول عنوان کرد: مجموع تسهیلات پرداختی به ساخت مسکن در محدوده بافت فرسوده شهر ایلام 20 میلیون تومان اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از مزایای تسهیلات بافت فرسوده با مراجعه به شهرداری ایلام بهره‌مند شوند.

 

 


 

کد مطلب 1248072

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