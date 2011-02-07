مجموع بافتهای فرسوده شهر ایلام به 374 هکتار رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالله بهادری ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: مجموع بافت فرسوده تعیین شده در شهر ایلام 152 هکتار بوده که با توجه به اعلام کارشناسان اخیرا 222 هکتار به این میزان شده است.
وی ببان داشت: با احتساب بافت فرسوده قبلی در مجموع بافت فرسوده شهر ایلام به 374 هکتار افزایش رسیده است.
بهادری گفت: شهرداری براساس ماده 16 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن میتواند 50 درصد تخفیف صدور پروانه قائل شود.
وی افزود: علاوه بر این متقاضیان میتوانند از تسهیلات بدون سپردهگذاری ساخت مسکن بهرهمند شوند.
این مسئول عنوان کرد: مجموع تسهیلات پرداختی به ساخت مسکن در محدوده بافت فرسوده شهر ایلام 20 میلیون تومان اختصاص یافته است.
وی یادآور شد: متقاضیان واجد شرایط میتوانند از مزایای تسهیلات بافت فرسوده با مراجعه به شهرداری ایلام بهرهمند شوند.
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