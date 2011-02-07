جزئیات بخش پژوهشی جشنواره موسیقی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر دراین بخش که ازروز دوم تا هفتم اسفندماه سال جاری برگزارمی شود از حضور اساتید ، محققین و دانش پژوهان رشته موسیقی استفاده خواهد شد.

در این برنامه ها که بیشتر به حوزه رسانه و موسیقی مربوط است دوشنبه دوم اسنفد ماه در باره موسیقی و مدیریت رسانه در ایران ، سوم اسنفد موسیقی و رسانه های مجازی، چهارم اسنفند جایگاه موسیقی دررسانه های مکتوب ایران، پنجم اسنفند، بررسی جایگاه موسیقی دررسانه های مکتوب ایران، ششم اسنفند مردم شناسی موسیقی دررسانه های ایران وهفتم اسنفند ماه در باره جایگاه موسیقی در سیاست گذاری های ایران بحث و بررسی به عمل می آید.

این بخش همه روزه از دوم تاهفتم اسفندماه سال جاری راس ساعت شانزده در محل پژوهشکده فرهنگ و هنر پذیرای علاقمندان به پژوهش در موسیقی است .

