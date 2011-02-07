رونمایی سرویس ویزای الکترونیکی در اسفند ماه

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه با اشاره به تعاملات انجام شده با وزارت امور خارجه از رونمایی سرویس ویزای الکترونیکی همزمان با برگزاری این کنفرانس خبر داد و گفت: برای اولین بار در کشور برای میهمانان خارجی این جشنواره ویزای الکترونیکی صادر خواهد شد.

محمد قلم چی اظهار داشت: وزارت امور خارجه با استفاده از سرویس E Visa به صورت اینترنتی ظرف 48 ساعت برای میهمانان خارجی این کنفرانس ویزای الکترونیکی صادر می کند که این سرویس برای نخستین بار در کشور عرضه خواهد شد و به زودی برای عموم مردم قابل استفاده خواهد بود.

وی با بیان اینکه با همکاری صورت گرفته با وزارت امور خارجه، کسانی که در خارج از کشور علاقه مند به حضور در این کنفرانس هستند با ثبت نام در وب سایت کنفرانس می توانند ظرف 48 ساعت ویزای الکترونیکی دریافت کنند اضافه کرد: به این ترتیب میهمانان خارجی به جای مراجعه به کنسولگری ایران در کشور مبدأ می‌توانند به صورت الکترونیکی ویزا دریافت کنند.

کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه نهم و دهم اسفندماه جاری در تهران برگزار می شود.