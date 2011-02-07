نخستین پژوهشگاه دانشگاهی وزارت علوم راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی نژاد نوری - معاون پژوهشی وزارت علوم در مراسم افتتاح این پژوهشگاه با بیان اینکه تعداد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در حال حاضر 250 هزار نفر است که تا پایان برنامه پنجم به دو برابر افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: با این تعداد دانشجوی تحصیلات تکمیلی که بیش از نیمی از آنها در پژوهشگاه ها فعال خواهند بود می توان از عهده هر مسئله حل نشده ای در کشور برآمد.

وی با اشاره به نقش ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شکل گیری پژوهشگاه ها و نگاه ویژه به دانشجویان دوره دکتری به عنوان نیروی تحقیقاتی کشور گفت: مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه های آموزشی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون به خوبی عمل کرده اند و تلاش کشورهای غربی برای جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی گواه این امر است.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم همچنین رمز تبدیل علم به ثروت را سرمایه گذاری و تلاش علمی در حوزه علوم و فناوری های نوین خواند و با اشاره به تنظیم و طراحی نقشه جامع علمی کشور گفت: مبنای نقشه جامع علمی کشور هدفمند و همگرا کردن فعالیت های تحقیقاتی در کشور است.

در این مراسم همچنین معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: پژوهشگاه صنعتی شریف براساس توصیه اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان جوان، مبنی بر تاسیس یک پژوهشگاه جامع در دانشگاه‌ها و در راستای گسترش و تقویت ارتباط و تعامل با مراکز پژوهشی دانشگاهی و صنعتی داخلی و بین‌المللی، برنامه‌ریزی آینده نگر در جهت مواجهه با مسایل و نیازهای صنعت، با تمرکز بر نوآوری، کارایی و اثربخشی در دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شده است.

دکتر تجریشی افزود: دانشگاه صنعتی شریف عزم خود را جزم کرده تا با تاسیس "پژوهشگاه صنعتی شریف" در راستای تدوین چشم انداز علمی، با حرکتی مستمر و هدمند ضمن تامین نیازهای علمی تخصصی صنعت کشور، دستیابی به فناوری های نوین، تکمیل چرخه تبدیل پژوهش به فناوری و فناوری به ثروت ملی، تحقیقات خود را در راستای دستیابی اقتصاد کارآفرین، توسعه علمی و فنی نیروی انسانی، اهمیت حل مشکلات کنونی و آینده جامعه و اقتصاد مبتنی بر توسعه پایدار زیست محیطی و رقابت در دنیای علم ودانش گامی استوار بردارد.

پژوهشگاه صنعتی شریف که متشکل از پژوهشکده‌های الکترونیک، مطالعات و تحقیقات حمل و نقل، علوم و فناوری نانو، علوم و فناوری انرژی، مخابرات نظری و مراکز پژوهشی همچون انستیتو آب و انرژی و مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست دانشگاه است، در تلاش است تا به صورت هماهنگ و هم جهت با سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و منابع موجود و بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی و صنعتی کشور در زمینه توسعه فناوری‌های نوین فعالیت کند.