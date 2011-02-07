فاصله نظام دفاعی و نظام آموزش عالی باید از بین برود

به گزارش خبرنگار مهر،‌ نشست خبری دایره‌المعارف دفاع مقدس صبح امروز دوشنبه با حضور سردار احمد سوداگر رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و سرهنگ حسن رسولی معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس در این پژوهشگاه برگزار شد.

احمد سودارگر در این نشست گفت: جنگ عزاداری نیست که بخواهیم در آن سینه زنی‌ کنیم بلکه دفاع است و باید آن را تبیین و یادآوری کنیم تا افراد از آن به بهترین شکل استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه این روز در یاد و خاطره افراد درگیر جنگ به یادگار خواهد ماند افزود: در طول 20 سال گذشته گفتمانها درباره جنگ حماسی، فرهنگی و اجتماعی بود اما هم‌اکنون می‌خواهم از جامعه اسلامی و رویکرد علمی و فرهنگی آن صحبت کنم.

سوداگر تاکید کرد: دفاع مقدس علاوه بر ارزش دارای مبانی علمی بسیار عمیق و پویایی است که در چند سال گذشته هیچوقت به آن توجهی نشده و همیشه مورد ظلم قرار گرفته است.

این مقام مسئول با طرح این پرسش که مگر می‌شود جنگ را منهای مباحث استراتژیک، پزشکی، علوم، تاریخ، جغرافیا و غیره مطرح کرد ادامه داد: اگر هر کدام از این بخشها را از جنگ بگیریم جنگ ناقص خواهد بود. جنگ مجموعه‌ای از این علوم و معارف را در خود جای داده است که تا کنون به آن بی توجه بوده‌ایم.

وی بیان کرد: رویکرد جدید پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس این است که فاصله میان نظام دفاعی و نظام آموزش عالی را از بین ببرد تا بتوانیم به یک توسعه پایدار امنیت دست پیدا کنیم.

سوداگر با تاکید بر اینکه نظام آموزش عالی در کنار نظام دفاعی توسعه پیدار امنیت را رقم خواهد زد عنوان کرد:‌ توسعه پایدار امنیت مبحثی است که کل کشور درگیر آن است و آینده کشور را رقم می‌زند و ما اجازه نمی‌دهیم این صحنه از دست ما خارج و به دست دیگران بیفتد.

وی اظهارکرد: فاصله بیشتر میان این دو نهاد آسیب‌پذیری ایجاد خواهد کرد وشکاف موجود نتیجه استفاده از فرمولها و تئوریهای وارداتی است.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس اضافه کرد: برخیها در دوره‌های قبل از دولت نهم حضور دفاع مقدس در دانشگاهها را بیان‌کننده رخوت و گردوغبار در محیطهای دانشگاهی می‌دانستند و با احداث یادمانهای شهدا مخالف بودند و با این تحرکات سعی کردند میان حوزه نظامی و دانشگاه فاصله ایجاد کنند.

به گفته وی‌ در حال حاضر کشور در حال توسعه است و بدون توسعه امنیت پایدار نمی‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم و مسیر گنگ و اشتباه می‌شود و ما نمی‌خواهیم این اتفاق رخ دهد.

سوداگر با اشاره به گذشته ایران که کشوری وابسته بود ادامه داد: هم‌اکنون توسعه پایدار در بسیاری از زمینه‌ها به وجود آمده و ما این روند را ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون دو واحد اختیاری مربوط به دفاع مقدس در دانشگاهها تدریس می‌شود گفت: در ترم پنجم تدریس این واحد هم‌اکنون 99 کلاس با چهار هزار دانشجو در حال خواندن این درس هستند که بسیار آمار قابل قبولی است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه واژه "اصلاح‌طلب" را برخیها برای خودشان مصادره کردند گفت: این واژه باید به تخریب‌طلب برای آنها تغییر کند چون این افراد فقط خواستند انقلاب و جنگ را تخریب کنند.

وی اظهارکرد: این افراد با فاصله میان حوزه نظامی و دانشگاهها سعی در رسیدن به اهدافشان داشتند و سعی کردند به ریشه اساسی کشور تیشه بزنند و بنیان‌های اساسی را سست کنند.

سوداگر با اذعان بر اینکه ما نمی‌گذاریم این روند ادامه پیدا کند بیان کرد: دو واحد اجباری در برخی رشته‌های مرتبط در بخش کارشناسی و در طول زمان ایجاد گرایش دفاع مقدس از جمله اهدافمان خواهد بود.

وی با طرح این سئوال از خبرنگاران که آیا می‌دانید در زمان جنگ ایران وعراق چند قرارداد به امضا رسید؟ گفت: البته اگر هم ندانید جای تعجب ندارد. از 180 دانشجوی فارغ التحصیل در علوم سیاسی و حقوق این سئوال مطرح شد و هیچکس به آن پاسخ نگفت.

این مقام مسئول ادامه داد: بدتر اینکه استادهای این دانشگاهها نیز نتوانستند پاسخگوی این سئوال باشند و این یعنی فاجعه ملی!

وی با اشاره به اینکه این افراد دم از ملی‌گرایی هم می‌زنند تاکید کرد: ملی گرا کسی است که برای کشورش هر آنچه در چنته دارد بدهد نه اینکه به خارج از کشور برود و از تریبونهای آنها از این مسئله به نیکی یاد کند. ملی‌گرایی این است که بدانید در کشور چند قرارداد نوشته و امضا شده است.

سوداگر گفت: خرمشهر چهار بار تا کنون مورد تعرض قرار گرفته که سه بار آن پیش از انقلاب و یکبارهم در جنگ تحمیلی بوده است اما هیچکس هم دلیل این امور را نمی‌داند.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین تلفات زلزله بم و رودبار به دلیل این بود که ما مدیریت در بحران نداشتیم افزود: اگر در بخش پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی مدیریت نظامی داشتیم این همه فاجعه رخ نمی‌داد.

سوداگر تاکید کرد: اجازه نمی‌دهیم این مسایل به این شکل به پیش رود و به زودی روند کار را تغییر خواهیم داد.