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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۱

بذرافشان خبرداد:

تصویب طرحهای فرهنگی فارس با اعتبار 41میلیارد ریال

تصویب طرحهای فرهنگی فارس با اعتبار 41میلیارد ریال

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور اجتماعی استانداری فارس از تصویب بخش دیگری از طرحها و پروژه های فرهنگی استان با اعتباری بالغ بر 41 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد بذرافشان ظهر دوشنبه در کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: تاکنون بالغ بر 970 میلیارد ریال طرح و پروژه فرهنگی در دو بخش دولتی و غیر دولتی مورد تصویب کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان فارس قرار گرفته که در بین استانهای کشور بی نظیر است.

وی خاطر نشان کرد: کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان فارس تمامی تلاش خود را در جهت جذب سهم بیشتری از اعتبارات کمیسیون فرهنگی دولت به کار گرفته است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنانش به طرحها و پروژه های فرهنگی مصوب استان فارس در کمیسیون فرهنگی دولت در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری و مذهبی اشاره کرد و افزود: کمک به گسترش فعالیتهای فرهنگی کانونهای قرآنی، احداث نگارخانه در شهرستانهای آباده، ارسنجان، داراب و فسا و همچنین کمک به توسعه فعالیتهای قرآنی موسسه قرآنی بیت الاحزان شهرستان استهبان از جمله مصوبات کمیسیون فرهنگی دولت ویژه طرحهای فرهنگی استان فارس است.

بذرافشان کمک به جشنواره فروع دین، ساخت مجتمع های فرهنگی و ورزشی، طرح خانه روشنان محله، کمک جهت ساخت مجتمع های فرهنگی مذهبی و کمک به یادواره شهدای عشایر استان فارس را از دیگر مصوبات کمیسیون فرهنگی دولت برشمرد و اظهار داشت: این بخش از طرح ها و پروژه های فرهنگی استان فارس با اعتباری بالغ بر 41 میلیارد و 330میلیون ریال مورد تصویب کمیسیون فرهنگی دولت قرار گرفته است.

کد مطلب 1248082

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