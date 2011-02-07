نوکری کردن برای مردم عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر دوشنبه با حضور در جمع مردم خونگرم و پرشور و اشتیاق بخش لومار که در خلال بازدید یک روزه وی و مسئولان استانی از شهرستان شیروان چرداول به وقوع پیوست، گفت: ما نوکر مردم هستیم و ضمن افتخار کردن به آن، این روش را عبادت می دانیم .

وی اظهار داشت: ما به دنبال انجام کار و خدمت رسانی بی منت و همراه با عدالت به شما مردم عزیز هستیم و هرگونه نقد و خواسته حقیقی شما را با طیب خاطر می پذیرم .

وی افزود: امام علی(ع) که به تعبیر یکی از نویسندگان مشهور، نسخه منفرده عالم خلقت است در سیره و روش متعالی خود، در مقابل نفرین زنی که شوهرش به شهادت رسیده بود و می گفت که چرا علی(ع) از آنها سرکشی نمی کند، بدون معرفی خود به خدمتگزاری آن خانواده پرداخت که این یک الگو رفتاری است .

وی تصریح نمود: ما که خاک پای امام علی(ع) هم نیستیم ولی از خداوند توفیق هرچه بیشتر در انجام وظایف و تعهدات خود را می خواهیم تا شرمنده اهل البیت (س) نباشیم .

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه بدنبال اصلاح چرخه اداری در برخی از روال اداری هستیم، گفت: یکی از مواردی که مقررات و شاخصهای خاص خود را دارد، تبدیل این بخش به شهرستان است که در استان دنبال می شود و امیدوارم خیلی دور نباشد که این خواسته شما مردم لایق و شهید پرور منطقه، تحقق یابد .

اعلایی با اعلام این موضوع که ما در استان برای بخش لومار حساب ویژه ای را باز کرده ایم نیز بیان کرد: در تخصیص اعتبارات استانی، نگاه ویژه ای به این بخش داریم، چرا که مردم این بخش در حوزه کشاورزی بسیار برجسته و فعال هستند .

وی خطاب به مردم حاضر در جلسه گفت: شما وارث تمدن بزرگی هستید که چند هزار سال قدمت دارد و در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی می شود کارهای بزرگی را در این بخش به انجام برسانیم .