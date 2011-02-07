ایمنی و بهداشت مدارس از اصول اولیه محیطهای آموزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر گلایل اردلان درباره ایمنی و بهداشت مدارس اظهارداشت: بدون شک یکی از مولفه هایی که در آموزش و پرورش کودکان تاثیر اجتناب پذیر دارد محیط مادی و فیزیکی حاکم بر مدرسه است.

وی افزود: محیط مدرسه باید به گونه ای باشد تا از هر لحاظ به نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان پاسخ دهد چراکه در آموزش و پرورش نوین فضای فیزیکی به عنوان یک عامل زنده و پویا در انجام فعالیتهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان تلقی می شود.

اردلان ادامه داد: چنانچه در مدرسه آب سالم، سرویسهای بهداشتی، فضای کافی، تجهیزات و وسایل مناسب و استاندارد، سیستم صحیح جمع آوری زباله و فاضلاب وجود نداشته باشد و به طور کلی آسایش محیطی فراهم نشود به طور قطع تلاشهای آموزشی و پرورشی معلمان و مربیان بازدهی مطلوب نخواهد داشت.

رئیس اداره بهداشت مدارس وزارت بهداشت درباره محل احداث مدارس گفت: محلی که برای احداث مدرسه در نظر گرفته می شود باید در فاصله و موقعیت مناسبی نسبت به مراکز جمعیتی و نواحی مسکونی و آموزشی بوده و امکان دسترسی به تاسیسات مانند آب، برق، تلفن وگاز داشته باشد.

اردلان اظهار داشت: در ساخت مدارس و محیط آنها باید دقت شود که دیوارهای کلاس کاملا خشک، بدون درز، صاف و حداقل تا ارتفاع کف پنجره ها از سنگ مناسب استفاده شده و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از انتقال صوت به کلاس مجاور انجام شود.