فرمانداری شهرستان طالقان به طور رسمی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرمانداری شهرستان طالقان ظهر دوشنبه با حضور معاون وزیر کشور، استاندار البرز و سایر مسئولان محلی همزمان با دههه فجر به طور رسمی آغاز به کار کرد.

حجت‌الاسلام سید فضل الله حسینی در همایش بزرگ تاسیس شهرستان طالقان با افتتاح پر پروژه‌های دهه فجر صبح دوشنبه ظهر افزود: امروز برای طالقان روز بزرگ و مبارکی است.

وی در ادامه اظهار داشت: با حضور مسئولین استانی و کشوری در این مراسم شاهد معرفی نخستین فرماندار شهرستان طالقان خواهیم بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: طالقان از نظر فرهنگی، اقتصادی و شرایط خاص آب و هوایی دارای منطقه بکری است و این در صورتی است که طالقان گذشته پرافتخاری را پشت سر گذاشته است.

افتخار ما به گذشته طالقان است

حسینی افزود: با توجه به گذشته پرافتخار این شهرستان جدیدالتاسیس ادبا، علما، عرفا و هنرمندان بزرگی را در خود پرورش داده است.

امام جمعه شهرستان طالقان اظهار داشت: به دلیل ضعف بسترهای فرهنگی، اقتصادی و همچنین مهاجرت‌های صورت گرفته این شهرستان لازم است بسترهای موجود فراهم شود تا شاهد ظهور انسان‌های موفق به این شهرستان باشیم.

وی در ادامه اظهار داشت: شخصیت‌هایی چون آیت‌الله سید محمود طالقانی فقیه مجاهد، جلال آل احمد ادیب بزرگ ایرانی، شهید فلاحی ادیب و هنرمند از شهرستان طلوع کردند.

حسینی افزود: اگر شرایط اقتصادی و سکونت در طالقان فراهم شود، طالقان مجدداً می‌تواند شاهد ظهور استعدادهای درخشانی در عرصه‌های متفاوت علمی، ادبی، هنری و ... باشد.

طالقان شهر یاران انصار و امام زمان(عج)

امام جمعه شهرستان طالقان در ادامه افزود: طبق روایاتی که از قدیم الایام از این شهر شده است این شهر را به عنوان یاران انصار و امام زمان(عج) یاد کرده‌اند.

حسینی گفت: روایات ذکر شده در دو بخش مطرح شده است. یکی نظر به اینکه قبل از ظهور امام(عج) انسانهای برخاسته و به استقبال حضرت خواهند رفت و دسته دیگری از روایات به عنوان ایران امام زمان(عج) از آنها یاد شده است.

وی اظهار داشت: بیشترین تعداد یاران امام زمان(عج) در طالقان مستقر هستند.

وی افزود: از 313 نفر یاران امام زمان(عج)، 24 نفر آنان به مربوط به شهرستان طالقان هستند.

وی در پایان با روایتی از امیرالمومنین(ع) سخن خود را به پایان رساند و اظهار داشت: رحمت بر طالقان که در آنجا گنج‌هایی از طلا و نقره نیست.

وی افزود: در طالقان گنج‌هایی است از جنس مردان که خدا را به درستی شناخته و از یاران حضرت مهدی(عج) هستند.