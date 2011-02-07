راهپیمایی 22 بهمن ترفند دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام حسین تقی زاده ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی 22 بهمن تبریز اظهار داشت: شکوه استقامت و پایداری 32 سال گذشته، در راهپیمایی امسال به نمایش در می‌آید و حضور میلیونی مردم یکبار دیگر وفاداری آنان را به انقلاب نشان داده و نظام را بیمه می کند.

وی تاکید کرد: راهپیمایی 22 بهمن روحیه و دلگرمی برای بیداری اسلامی اخیر مردم کشورهای دیگر به خصوص تونس و مصر و در حقیقت الگویی مناسب برای سایر کشورهاست.

تقی زاده همچنین با اشاره به برنامه های دهه فجر، بیان داشت: برنامه های ستاد دهه فجر امسال غنی تر از سالهای گذشته بوده و به خصوص بعد برنامه های فرهنگی چشمگیر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این نشست اظهار داشت: دستاوردهای علمی، صنعتی و فرهنگی حاصل خون شهدا و از جان گذشتگی های جوانان و مردم است.

علی داننده گفت: حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی یک وظیفه همگانی است و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن گام مهمی در جهت نیل به این هدف است.