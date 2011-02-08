20 میلیون مرسوله پستی استان البرز جابجا شد

حمیدی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت:‌ در این راستا در هر روز 400 مرسوله توسط واحدهای پستی استان جابجا شده که نسبت به سال گذشته با رشد 17 درصدی مواجه بوده است.

وی افزود: در طی این مدت 22 میلیون مرسوله صادره در 414 واحد پستی از مردم پذیرش شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه روزانه 20 هزار نفر به واحدهای پستی استان مراجعه می کنند، یادآور شد: با توجه به نزدیکی واحدهای مسکونی به محل های سکونت و کار مردم امکان خدمت رسانی مناسب به مردم فراهم شده است.

مدیرکل پست استان البرز خاطرنشان کرد: فعالیت واحدهای پستی در سطح استان البرز نقش بسزایی در تسهیل در امر خدمت رسانی،‌ جلوگیری از صرف زمان و هزینه اضافی، جلوگیری از مسافرتهای درون شهری و برون شهری و کاهش ترافیک داشته اند که با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گامی اساسی در جهت استفاده از ظرفیتهای بالای این ارگان مردمی و خدمت رسان به شمار می رود.

سرویس پست ویژه راه اندازی شده است

حمیدی در ادامه سخنان خود راه اندازی سرویس پست ویژه در واحدهای پستی استان را از جمله برنامه های مهم این اداره کل عنوان کرد و گفت:‌ با راه اندازی سرویس پست ویژه که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است اسناد، اوراق، مدارک و کالاهای مردم در کمترین زمان به دست گیرنده می رسد.

وی افزود: ‌تمامی مراکز پستی استان البرز به این سرویس ویژه مجهز شده اند. در این راستا مردم می توانند تمامی امور پستی خود را از طریق این سیستم انجام دهند.

این مسئول همچنین با تاکید بر اینکه مردم می توانند بدون مراجعه حضوری امورات خود را از طریق سیستم پست انجام دهند، تصریح کرد: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بخشی از خدمات از جمله پیگیری امور اداری مردم برای انجام امور ثبتی به اداره کل پست واگذار شده است.

مدیرکل پست استان البرز گفت: بر اساس این قرارداد مردم بدون مراجعه حضوری به اداره کل ثبت اسناد می توانند با مراجعه به دفاتر رسمی اسناد و املاک مدارک خود را تحویل داده و پس از انجام امور اداری مربوطه از طریق پست با انجام فعالیت اداری مدارک خود را از طریق سیستم پستی که توسط ماموران به درب منازل ارسال می شود، دریافت کنند.

وی تاکید کرد: سیستم پست سیستمی مردمی و خدمت رسان است که می تواند با اخذ کمترین هزینه خدمات ارزنده ای را به مردم ارائه دهد. با توجه به اینکه بزرگترین طرح اقتصادی کشور نیز در حال اجراست مردم می توانند با کمترین هزینه تمامی امور روزانه خود را از طریق این سیستم انجام دهند.