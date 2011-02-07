محل برگزاری مسابقات وزنه برداری بزرگسالان کشور تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری با تایید این خبر گفت: پیش از این قرار بود رقابت های وزنه برداری قهرمانی کشور طی روزهای 9 تا 14 اسفند ماه در سالن نیروی هوایی مشهد برگزار می شود، اما فدراسیون وزنه برداری تصمیم گرفت بدون تغییر در زمان برگزاری رقابت ها محل برگزاری آن را از مشهد به رشت تغییر دهد.



داراب ریاحی در بیان دلایل این تصمیم گفت: مسئولان هیئت وزنه برداری خراسان رضوی درخواست کرده بودند مسابقات به جای 4 روز در 3 روز برگزار و برای آن رکورد ورودی گذاشته شود که این کار باعث می شد حضور ورزشکاران و استان های مختلف در رقابت های قهرمانی کشور محدود شود.

وی ادامه داد: اما از آنجایی که هدف فدراسیون براین است که رقابت های قهرمانی کشور به لحاظ کمی و کیفی از سطح بالایی برگزار شود، به همین خاطر با این درخواست مخالفت شد تا شرایط برای حضور همه استان ها در رقابت های قهرمانی کشور فراهم شود.