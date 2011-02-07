راهپیمایی 22بهمن در 33 شهر و بخش کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار یاسوج، مسلم رحیمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست کمیته اطلاع رسانی دهه فجر استان گفت: 22 بهمن ماه روز حیثیت و آبروی تمامی ایرانیان است که باید به بهترین نحو گرامی داشته شود.

وی از پخش مستقیم مراسم 22 بهمن ماه شهر یاسوج از شبکه استانی دنا و یک شبکه سراسری خبر داد و اظهار داشت: یک بالگرد نیز برای پوشش تصویری هوایی در شهر یاسوج پیش بینی شده است.

رحیمی بیان داشت: راهپیمایی 22 بهمن در ساعت 10 صبح در سراسر استان همزمان با سراسر کشور آغاز می شود و پس از آن راهپیمایی کنندگان در نماز جمعه شرکت می کنند.

وی از نهادها، تشکلها و مدارس خواست از ورود پلاکادرها به راهپیمایی آن روز خودداری کنند و با دردست گرفتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران این روز را گرامی بدارند.

مدیرکل صداوسیمای استان با بیان اینکه تدابیر لازم جهت حضور راهپیمایی کنندگان در میدان امام حسین (ع) یاسوج فراهم شده است، گفت: مکانهای ویژه ای برای عشایر سواره و پیاده، روحانیت، ورزشکاران، خبرنگاران و یک هزار و 357 دانش آموز درنظر گرفته شده است.

رحیمی یادآور شد: با توجه به حساسیت جهان اسلام این آیین باید نسبت به سالهای گذشته باشکوهتر برگزار شود.