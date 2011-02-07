به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در ابتدای نشست خبری امروز باشگاه پرسپولیس از بابت تاخیری که برای حضور در جمع خبرنگاران داشت از آنها عذرخواهی کرد و با عرض تسلیت فرا رسیدن چهارمین سالگرد درگذشت مرحوم مجید سبزی گفت: ما دو اردوی بسیار خوب را در ترکیه و امارات پشت سر گذاشتیم در این اردو تمرینات بسیار خوبی را برگزار کردیم و دیدارهای تدارکاتی مناسبی را پشت سرگذاشتیم که ماحصل آن افزایش نظم و انضباط تاکتیکی بازیکنان و اعتماد به نفس آنها بود در این رقابتها بازیکنان من مقابل نفراتی قرار گرفتند که هر کدام 30 تا 35 میلیون یورو قیمتشان بود که باعث شد بازیکنانم به خودباوری برسند.

علی دایی همچنین در خصوص اخراج شیث رضایی از تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در سفر امارات آقای خوردبین و رسایی بزرگترهای تیم در کنار ما بودند آنها دیدند که خانواده های ایرانی در ورزشگاه حاضر بودند متاسفانه بازیکن ما حرکتی را انجام داد که در شان یک بازیکن ایرانی و پرسپولیسی نیست.

وی ادامه داد: چرا باید یک بازیکن کاری انجام دهد که باعث شود آقای خوردبین با این عظمتش از بابت رفتار آن بازیکن عذرخواهی کند چرا من و آقای رسایی باید از بابت رفتار بازیکنانمان از دیگران عذرخواهی کنیم. آقای رضایی گفته است آن شخصی که به او توهین کرده است استقلالی بوده آن شخص استقلالی یا هر کسی که می خواهد باشد مگر آدم باید به هوادار تیم مخالفش توهین کند این حرف ها به هیچ عنوان درست نیست و در شان یک بازیکن تیم پرسپولیس نیست که بخواهد به دیگران توهین کند.

دایی در ادامه افزود: پرسپولیس تیم بزرگی است، دایی ها می آیند و از پرسپولیس می روند همانطور که آقای پروین، پنجعلی و ... هم آمدند و رفتند آنچه می ماند پرسپولیس است. پرسپولیس با اهداف بزرگی که دارد و باید داشته باشد.

وی در ادامه از خبرنگاران خواست به مسائلی بپردازند که به فوتبال کشور کمک کند و افزود: این اسامی که شما از آن نام می برید خیلی کوچکتر از پرسپولیس و 30 تا 40 میلیون هواداری هستند که این تیم دارد. هوادارانی که این تیم را عاشقانه دوست دارند .

علی دایی تصریح کرد: من نظر خود را اعمال نمی کنم و تصمیمم برای کنار گذاشتن شیث تصمیمی به صلاح تیم بوده است. طرح مسائلی چون اخراج شیث رضایی شاید روزنامه های شما را پر کند اما بار فنی برای ما ندارد و من به این موارد نمی پردازم.