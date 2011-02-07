ایستگاه پمپاژ و انتقال فاضلاب غرب بندرعباس به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، استاندار هرمزگان ظهر دوشنبه درهفتمین روز از دهه فجر در مراسم بهره برداری از پروژه ایستگاه پمپاژ وخطوط جمع آوری وانتقال فاضلاب غرب بندرعباس افزود: هرچند تردیدهایی در مورد مضر بودن ورود فاضلاب به دریا وجود دارد اما از آنجایی که این کار نوعی آلودگی درمحیط زیست محسوب می شود ورود فاضلاب به دریا زیبنده نیست.

حسین هاشمی بیان داشت: نگرانیهایی که در زمینه ی ورود فاضلاب به دریا وجود دارد جدی است و انتظار می رود باتوجه به محدودیت اعتبارات بتوان با استفاده از راهکارهایی مانند فاینانس و تسهیلات بانکی بتوان این مشکل را به طور کامل برطرف کرد.

وی درعین حال تلاشهای مسئولان آب استان را قابل تقدیر دانست و اضافه کرد: دراین زمینه تحولات خوبی رقم خورده است.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: یکی از کارهای شایسته امسال مشروب کردن سه هزار و 500 هکتار از اراضی پایین دست دشت میناب با استفاده از آب سدهای شمیل و میناب بود.

به گفته هاشمی، خوشبختانه باتوجه به بارندگیهای اخیر آبگیری سدها در حد مناسبی بوده و برای تامین آب شرب مردم نیز هیچ نگرانی وجود ندارد.