اختصاص تسهیلات ویژه گمرکی به فعالان اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر عباس معمارنژاد امروز در نشستی خبری در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح تحول گمرکی را یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی اعلام و بیان کرد: این طرح در قالب 6 برنامه و 8 پروژه تنظیم شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم تجارت گمرک در 10 ماهه ابتدای امسال را 104 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به 370 میلیارد دلار حجم تولید ناخالص داخلی حدود 28 درصد افزایش نشان می دهد و همین امر باعث به حرکت درآوردن تولید داخلی می شود.

وی یکی از مهمترین برنامه های گمرک را ایجاد پنجره واحد تجاری با دارای دو روش فیزیکی و الکترونیکی است، عنوان و بیان کرد: حداقل 16 سازمان در صادرات و واردات دخیل هستند که زیر یک سقف قرار می گیرند، همچنین پنجره واحد فیزیکی از 15 گمرک کشور عملیاتی شده است که تا نیمه اول سال آینده هم در 6 گمرک دیگر کشور عملیاتی می شود.

رئیس کل گمرک با بیان اینکه ایجاد پنجره واحد در 21 گمرک کشور محقق خواهد شد، تصریح کرد: بیش از 95 درصد از حجم تجارت کشور را همین 21 گمرک به خود اختصاص داده است.

قاچاق

وی در مورد قاچاق کالا گفت: قاچاق کالا در ارتباط با این حوزه از محل کالاهای ترانزیتی ممکن است که اتفاق بیافتد، اما قرار است که گمرکات کشور را به تجهیزات پیشرفته مجهز کنیم، به نحویکه محموله از گمرکی که به صورت ترانزیت وارد کشور می شود، اسکن شده و در گمرکی که خارج می شود، دوباره با همان اسکن مقاسه شود که همین امر نقش مهمی در کنترل قاچاق خواهد گذاشت.

معمارنژاد با بیان اینکه تا آن زمان نیز گمرک تنها دستگاه درکنترل قاچاق نخواهد بود، عنوان کرد: ما حتی برای هر کامیونی که کالا را ترانزیت می کند، 10 تا 15 پلمپ استفاده می کنیم.

وی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در استفاده از تجهیزات کنترلی و برون سپاری در این زمینه تاکید کرد و گفت: در این زمینه مجوز خرید 20 دستگاه را داریم که در صورت تامین اعتبار این کار انجام خواهد شد، البته سعی خواهیم کرد که از منابع دولتی استفاده نکنیم و منابع بخش خصوصی را به کار بگیریم و شرایط انجام این کار را تا پایان سال فراهم کنیم.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه برخی گمرک را دستگاه وصول کننده درآمد برای دولت می دانند که تصور درستی نیست، افزود: البته این وظیفه را گمرک بر عهده دارد اما تنها یکی از وظایف این دستگاه تلقی می شود.

وی در مورد حجم تجارت 10 ماهه در سال جاری گفت: در رویه صادرات با احتساب میعانات گازی 25.6 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بوده که نسبت به مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته و از نظر وزنی 56.4 میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل 26.5 درصد رشد داشته است.

معمارنژاد تاکید کرد: صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در 10 ماهه 21.4 میلیارد دلار بود که نسبت به مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته و وزن آن 50 میلیون تن بوده که از نظر وزنی از 33 درصد افزایش برخوردار است.

وی مهمترین اقلام صادراتی کشور را در 4 فصل شامل سوخت‌ها و روغن‌ها، مواد شیمیایی، مواد پلاستیکی و میوه‌های خوراکی ذکر کرد و افزود: بیشترین صادرات ایران به 5 کشور چین، عراق، امارات، هند و افغانستان بوده که 75 درصد صادرات غیرنفتی از نظر وزنی و 65 درصد از نظر ارزشی را تشکیل می‌دهد.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه از اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش صادرات غیر نفتی عبور کرده ایم، پیش‌بینی کرد که تا پایان سال صادرات غیرنفتی بدون میعانات به 25 میلیارد ریال و با احتساب میعانات به 30 میلیارد دلار برسد.

وی در مورد واردات 10 ماهه ابتدای امسال گفت: در سالجاری 52.9 میلیارد دلار واردات انجام شده که نسبت به مشابه سال قبل 27 درصد رشد و 37.2 میلیون تن واردات کالا انجام شده که نسبت به مشابه قبل 2.5 درصد کاهش وزن داشته است.

معمارنژاد مهمترین کالاهای وارداتی به کشور را ماشین‌ آلات، دستگاه‌های مکانیکی، چدن، آهن و فولاد، سنگ‌ها و فلزات قیمتی، سوخت و روغن‌ها، ماشین‌ها و دستگاه‌های برقی و غیره ذکر کرد و افزود: کشورهای عمده مبدا واردات شامل امارات، چین، آلمان، ترکیه، سوئیس و کره جنوبی بودند که 70 درصد واردات از نظر وزن و 65 درصد ارزش واردات را تشکیل می‌دهد.

ترانزیت

وی با بیان اینکه در 10 ماهه ابتدای امسال 8.3 میلیون تن کالا به ارزش 26 میلیارد دلار از کشور ترانزیت شده است، افزود: در ترانزیت ارزش چندان مهم نیست بلکه حجم و وزن مهم است که از نظر وزنی در کالای ترانزیت در 10 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 47 درصد و از لحاظ ارزشی 30 درصد افزایش داشته است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ایران با بیش از 150 کشور دنیا در بخش صادرات و واردات و با بیش از 100 کشور دنیا در بخش کالاهای ترانزیت مراوده دارد، تصریح کرد: این وضعیت نشان دهنده شکست تحریمها علیه ایران است، زیرا هدف کشورهای متخاصم این است که تجارت ما را با مشکل مواجه کنند اما تحریمها بی اثر بوده و روز به روز امنیت کشور در بخش ترانزیت افزایش می یابد.

رئیس کل گمرک ایران از برنامه ریزی برای رسیدن به هدف 20 میلیون تنی ترانزیت کالا خبرداد و افزود: رقم درآمد کشورها از محل ترانزیت سالانه معادل 410 میلیارد دلار است.

به گفته وی 8.5 میلیون تن کالا در سال جاری از طریق ایران ترانزیت شده که اگر هر کامیون 20 تن کالا را جابه‌جا کند حدود 40 هزار کامیون ترانزیتی در کشور تردد می‌کنند که خدمات جانبی به این کامیون‌ها مانند تعمیرات، رستوران و عوارض اندک، انبارداری و سایر خدمات درآمد مناسبی برای کشور ایجاد می‌کند.

معمارنژاد یکی از شیوه های نوین مدیریتی در گمرک را مدیریت ریسک یا خطر عنوان کرد و گفت: به عبارت دیگر باید محموله ها، صاحبان کالا، نوع کالا و کشورهای مبدا و مقصد را بر اساس شاخصهایی رتبه بندی کنیم و کالاهای صادراتی و وارداتی را در مسیر سبز، زرد و قرمز قرار دهیم و انتخاب مسیر کنیم.

رتبه بندی فعالان اقتصادی

وی از رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز خبرداد و افزود: بر این اساس افرادی در رفتار با گمرک صداقت و سلامت دارند از تسهیلاتی برخوردار خواهند شد به نحویکه گمرک برای 25 شرکت و سازمانی که در حوزه صادرات و واردات فعالیت می کند پس از دهه فجر تسهیلات ویژه را قائل خواهد شد و کالاهای آنها را به مسیر سبز هدایت می کند که کالاهای آنها بدون مشکل ترخیص شود، اکثر این 25 شرکت بخش خصوصی هستند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از اختصاص تسهیلات ویژه به کارخانجات داخلی و تولیدی در ترخیص و تشریفات گمرکی خبرداد و به فعالان اقتصادی اعلام کرد که اگر روابط خود را با گمرک شفاف و بر مبنای سلامت و صحت قرار دهند، قطعا از تسهیلاتی در این زمینه برخوردار خواهند شد که مهمترین عامل در کاهش قیمت تمام شده کالا است.

وی این گونه اقدامات را باعث کاهش هزینه های خواب سرمایه و تاثیر گذاری در قیمت کالاها عنوان و اظهارامیدواری کرد که لیست فعالان بخش خصوصی در این زمینه افزایش یابد.

رئیس کل گمرک به سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و گفت: قانون جدید گمرکی از ابتدای سال 90 اجرا و جایگزین قانون 40 ساله کنونی گمرک خواهد شد.

معمارنژاد با بیان اینکه 36 هزار و 119 دستگاه خودرو در سالجاری وارد کشور شده است‌، گفت: با وجود توقف ثبت سفارش واردات خودرو در سالجاری، از محل سهمیه‌های صادر شده قبلی در 10 ماه اول 36 هزار و 119 دستگاه خودرو به ارزش 750 میلیون دلار وارد شده که سهم آن از کل واردات 1.4 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت 2.3 میلیارد دلار قطعات منفصله برای ساخت خودرو وارد کشور شده که 4.5 درصد حجم کل واردات را تشکیل می‌دهد، افزود: عمده واردات خودرو از کشورهای کره جنوبی، امارات متحده عربی و کویت بوده که واردات خودرو در سالجاری نسبت به سال قبل از نظر تعداد 20 درصد و از لحاظ ارزش 24 درصد رشد داشته است.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه واردات خودرویی که انجام شده سهمیه‌ سال قبل بوده و ثبت سفارش خودرو در سالجاری انجام نشده است، افزود: گمرک مرزبان اقتصادی کشور است و وظیفه تسهیل در مبادلات و در عین حال اجرای قوانین و مقررات را دارد و هر چند این دو وظیفه به نظر متناقض به نظر می رسد اما مدیریت در گمرک به معنای تجمیع این دو هدف است.

معمارنژاد در مورد ترانزیت سوخت به افغانستان گفت: برخلاف جنجال رسانه‌های غربی ترانزیت و صادرات سوخت از ایران به افغانستان متوقف نشده بلکه طبق روال انجام می‌شود اما تصور اینکه مردم افغانستان با مشکل کمبود سوخت مواجه شده‌اند نادرست است گرچه ممکن است مراکز دیگری در افغانستان با مشکل سوخت مواجه شوند و این مشکلات را به نام مردم افغانستان در بوق و کرنا کنند.

به گفته وی نیاز واقعی مردم افغانستان به سوخت محاسبه و تامین شده و مردم این کشور هم از سوخت‌های ترانزیتی و هم سوخت صادر شده ایران برخوردار می‌شوند و طبق برآورد ها نیاز واقعی مردم به سوخت تامین شده و اجازه ترانزیت داده می‌شود.